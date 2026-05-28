"Off Campus": Prime Video confirmó quién protagoniza la temporada 2

Quién será el protagonista de la temporada 2 de "Off Campus"

Esto quiere decir que, así como ha sucedido con varias historias, la adaptación televisiva desarrolló mucho más a otro personaje que, además, cautivó a los fans. En el caso de "Off Campus", se trata de Dean di Laurentis (Stephen Kalyn), personaje que originalmente protagoniza el tercer libro, "The Score".

No obstante, el éxito rotundo de la primera temporada y cómo se enfocó la serie en su historia de amor paralela a la de los protagonistas, hizo que el desarrollo de la historia se enfoque en él antes que en Logan. Aún así lo cierto es que para la tercera edición se espera que John Logan finalmente tenga su historia de amor debido a que India Fowler ya fue confirmada como Grace Ivers y se suma al elenco desde esta edición.