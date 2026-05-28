"Off Campus": Prime Video confirmó quién protagoniza la temporada 2
"Off Campus" se convirtió en una de las series más vistas en la historia de Prime Video y oficialmente tendrá temporada 2 con nuevos protagonistas.
El pasado 13 de mayo Prime Video sumó a su catálogo "Off Campus", la serie que adapta el primer libro de Elle Kennedy, "The Deal" de una saga de cuatro libros. Cada historia sigue el interés amoroso de cuatro amigos jugadores de hockey y el primero de ellos es Garret Graham, quien fue interpretado en la serie de streaming por Belmont Cameli.
La nueva adaptación literaria de la plataforma fue un completo furor no solamente por el respeto a la historia original, sino también por la elección del cast ya que Ella Bright, quien interpretó a Hannah Wells (el interés amoroso del protagonista) consiguió cautivar al público.
A su vez, la química entre Ella Bright y Belmont Cameli fue avasallante y terminó siendo de lo más atractivo de una historia que no solamente escapa de lo cliché, sino que muestra otra perspectiva del romance y del género new adult. Tal es así que cuando Prime Video anunció la segunda temporada incluso antes del estreno de la primera la emoción de los fans, hasta de los actores, fue lo que llevó a distintas teorías: quién será el protagonista de la continuación.
Sin embargo, si bien el segundo libro de Elle Kennedy, "The Mistake", sigue la historia de John Logan (Antonio Cipriano), ahora Prime Video hizo oficial que se saltará esta historia para los nuevos episodios.
Quién será el protagonista de la temporada 2 de "Off Campus"
Esto quiere decir que, así como ha sucedido con varias historias, la adaptación televisiva desarrolló mucho más a otro personaje que, además, cautivó a los fans. En el caso de "Off Campus", se trata de Dean di Laurentis (Stephen Kalyn), personaje que originalmente protagoniza el tercer libro, "The Score".
No obstante, el éxito rotundo de la primera temporada y cómo se enfocó la serie en su historia de amor paralela a la de los protagonistas, hizo que el desarrollo de la historia se enfoque en él antes que en Logan. Aún así lo cierto es que para la tercera edición se espera que John Logan finalmente tenga su historia de amor debido a que India Fowler ya fue confirmada como Grace Ivers y se suma al elenco desde esta edición.
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