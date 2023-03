Bernardo Romeo confirmó que Alejandro Garnacho fue tentado por España: la respuesta del jugador

"Yo también hablé con él hace una semana y durante una gira que tuve por Europa pude estar en su casa y tiene su foto con (Lionel) Messi. Es un jugador que está convencido", agregó el exdelantero sobre el joven atacante de Manchester United.

Garnacho había sido convocado para los partidos del seleccionado campeón del Mundo contra Panamá y Curazao pero "lamentablemente" quedó desafectado por una seria lesión en el tobillo derecho.

"El coordinador de selecciones de España lo llamó a Garnacho. Él fue claro y le contestó por respeto, está muy convencido de jugar con la Selección Argentina. Entrás a su casa y tiene todas fotos con Messi".



BERNARDO ROMERO SOBRE LA SALIDA DE MASCHERANO

En cuanto a la elección del entrenador del combinado Sub 20 y la salida de Javier Mascherano, Bernardo fue muy claro: “Nos falta una charla final para tratar de dar vuelta la situación, entiendo que es muy complicado que continúe”, además expresó: “Hay varios nombres para la Sub 20” y aportó: "Tenemos que hablar con Scaloni que es la cabeza del grupo. Preocupa la Sub 23 por lo que se viene pronto con los Juegos Olímpicos".

Por último se refirió al trabajo de juveniles que se viene realizando para la ‘Albiceleste’: “El proyecto de scouting se planificó en 2 partes. Una en Europa y otra trabajando con los jugadores de la MLS, en Estados Unidos hay un montón de argentinos”.