Qué canal transmite en vivo la apertura del Mundial 2026: TV y streaming
Arranca este jueves el Mundial 2026 con un espectacular show en el estadio Ciudad de México, en la previa al partido inaugural.
Para no perderse ningún detalle del inicio del Mundial 2026, los fanáticos deberán estar atentos a las opciones de pantalla para este jueves 11 de junio. La transmisión oficial de la FIFA comenzará en vivo desde el Estadio Ciudad de México a las 14:30 (hora de Argentina).
Desde ese momento exacto, y antes del partido inaugural, arrancará la gran ceremonia de apertura que contará con los shows de Shakira, Burna Boy, Alejandro Fernández, J Balvin y Maná, entre otras estrellas internacionales.
El espectáculo televisado funcionará como la previa ideal durante una hora y media, conectando directamente con el partido inaugural entre México y Sudáfrica que se disputará inmediatamente después.
A nivel global, el evento contará con una cobertura multiplataforma que abarcará señales tradicionales y alternativas digitales para seguir las acciones desde cualquier dispositivo. En nuestro país, la oferta para sintonizar tanto la fiesta inaugural como el posterior debut del seleccionado azteca incluirá diferentes alternativas.
La apertura principal del Mundial 2026 se podrá ver en vivo en Argentina este jueves a través de las señales de TyC Sports, DSports, Telefe y el servicio de streaming Disney+ Premium.
A qué hora es la Apertura del Mundial 2026 en México
El show de Apertura del Mundial 2026 en el estadio Ciudad de México tiene lugar desde las 14.30 horas de la Argentina, en la previa al partido inaugural entre México y Sudáfrica.
Cómo ver en vivo la Apertura del Mundial 2026 en México
La televisación estará a cargo de TyC Sports, DSports, Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
TyC Sports:
- Flow: Canales 22 (SD) y 101 (HD)
- DirecTV: Canales 629 (SD) y 1629 (HD)
- Telecentro: Canales 106 (SD) y 1018 (HD)
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
Telefe:
- Flow / Personal: Canal 10 (Servicio Clásico/Digital) y Canal 617 (en HD).
- Telecentro: Canal 12 (Servicio Digital).
- DirecTV: Canal 123 (SD) y 1123 (HD).
- TV Digital Abierta (TDA): Canal 36.1 (HD) y 36.2 (Móvil).
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