Quiénes cantarán en la apertura del Mundial 2026

El imponente despliegue escénico también contará con los shows de J Balvin, Danny Ocean y la sudafricana Tyla, conformando un mosaico de ritmos que cruzará el pop, el reggaetón, el afrobeat y el rock latino. Más allá de los nombres propios, la organización preparó un emotivo segmento dedicado a las tradiciones mexicanas, el cual incluirá intervenciones de músicos y bailarines representantes de las culturas originarias del país.