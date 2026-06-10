Quiénes cantarán en la apertura del Mundial 2026
Desde Shakira hasta Los Ángeles Azules, se espera este jueves una serie de shows durante la apertura del Mundial 2026.
Un verdadero festival de alcance global le dará la bienvenida al Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México. La FIFA confirmó un cartel de estrellas de primer nivel internacional para la ceremonia de apertura de este jueves 11 de junio, donde la principal atracción musical será Shakira.
La estrella colombiana revalidará su histórico romance con las citas mundialistas interpretando en vivo “Dai Dai”, la canción oficial del torneo, junto al referente nigeriano Burna Boy. La fuerte impronta del país anfitrión estará representada por Alejandro Fernández, el elegido para entonar el Himno Nacional mexicano, sumado a las presentaciones especiales de figuras locales y regionales de la talla de Maná, Los Ángeles Azules, Belinda y Lila Downs.
El imponente despliegue escénico también contará con los shows de J Balvin, Danny Ocean y la sudafricana Tyla, conformando un mosaico de ritmos que cruzará el pop, el reggaetón, el afrobeat y el rock latino. Más allá de los nombres propios, la organización preparó un emotivo segmento dedicado a las tradiciones mexicanas, el cual incluirá intervenciones de músicos y bailarines representantes de las culturas originarias del país.
Esta combinación de danzas tradicionales y elementos visuales inspirados en el folklore local promete una puesta en escena inolvidable para inaugurar la primera Copa del Mundo de la historia organizada conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá.
Uno por uno, los artistas que cantarán en la Apertura del Mundial 2026 en México
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Shakira
Burna Boy
Alejandro Fernández
Belinda
Danny Ocean
J Balvin
Lila Downs
Los Ángeles Azules
Maná
Tyla
A qué hora es la Apertura del Mundial 2026 en México
El show de Apertura del Mundial 2026 en el estadio Ciudad de México tiene lugar desde las 14.30 horas de la Argentina, en la previa al partido inaugural entre México y Sudáfrica.
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