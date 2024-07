Con Alejandro Garnacho y Lisandro Martínez como modelos, Manchester United presentó su nueva camiseta

Lo más llamativo es que la remera será azul, algo que no se ve con frecuencia por esa parte de Manchester, y un color con el que Old Trafford no está muy familiarizado. De hecho, es la primera vez que este es el color predominante en la camiseta suplente del United desde la temporada 2016/17. Es cierto que en la 18/19 y 21/22 también vistieron de ese color, pero era la tercera indumentaria y se utilizó en muy pocas oportunidades cómo para recordarlo con claridad.