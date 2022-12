Alejandro Garnacho, más argentino que nunca: su reacción en Instagram

image.png

Cuando parecía que el joven delantero del Manchester United podía ganarse un lugar por las lesiones de Nico González y Joaquín Correa, pero finalmente se quedó afuera; en las redes, Garnacho se volvió viral por un particular "me gusta": un usuario se quejó de que "no lo convocaron porque es español", y el delantero le puso "like", lo que no pasó desapercibido en las redes.

Sin embargo, el atacante luego lo borró, y ya en la victoria ante México se mostró bien argentino en sus redes sociales. Y este viernes volvió a demostrarlo con el pase a semifinales.