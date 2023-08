Alejo Veliz viaja a Inglaterra para firmar con el Tottenham

El atacante del seleccionado argentino Sub-20 en el último Mundial disputado en la Argentina contó, además, que habló con Giovani Lo Celso, otro ex Canalla: "Su hermano (Francesco) me pasó el teléfono y hablé con él. Le pregunté un par de cosas y me dijo que voy a tener su apoyo y que me está esperando", reveló el delantero, de 19 años, que marcó 11 goles en la última Liga Profesional.

Según el periodista italiano Fabrizio Romano, especializado en el mercado de pases internacional, la venta de Véliz se concretó en un pago inicial de 15 millones de dólares para Central pero la cifra asciende a los 23 millones de la misma moneda con complementos e impuestos incluidos.

El joven goleador santafesino deja el "Canalla" luego de 60 partidos y 19 goles.