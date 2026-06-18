Alemania vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV

En un Grupo E que empieza a tomar color, el resultado en Toronto puede marcar el rumbo: una victoria alemana lo dejaría muy cerca de los octavos, mientras que un triunfo de Costa de Marfil lo pondría en lo más alto de la tabla.

Formaciones de Alemania vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026

Alemania: Baumann; Kimmich, Nico Schlötterbeck (o Rüdiger), Tah, Raum; Pavlovic, Goretzka; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz. DT: Julian Nagelsmann.

Costa de Marfil: Yahia Fofana; Singo, Ousmane Diomande, N'Dicka, Ghislain Konan; Sangaré, Kessié, Seko Fofana; Amad Diallo, Yan Diomande, Adingra. DT: Emerse Faé.

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