Alemania vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV
El seleccionado bávaro viene de golear a Curazao y busca asegurar el primer lugar en el Grupo E. Descubrí todos los detalles en la nota.
Alemania y Costa de Marfil se enfrentan este sábado, en Toronto, desde las 17 (hora de Argentina), por la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026, en un cruce clave que podría marcar que selección se queda con la punta de la tabla.
El duelo, con transmisión de DSports y Disney+ Premium, se disputará en el BMO Field y enfrenta a los líderes momentáneos de grupo: el conjunto alemán viene de una contundente goleada 7 a 1 sobre Curazao, mientras que el combinado marfileño sorprendió al vencer 1 a 0 a Ecuador con una actuación sólida.
Con ese contexto, el partido aparece como una prueba de fuego para el seleccionado bávaro. El equipo dirigido por Julian Nagelsmann llega con poder ofensivo en alto nivel, mientras que el conjunto africano, bajo la conducción de Emerse Faé, se apoya en el orden táctico, la solidez defensiva y las transiciones rápidas de contragolpe.
En un Grupo E que empieza a tomar color, el resultado en Toronto puede marcar el rumbo: una victoria alemana lo dejaría muy cerca de los octavos, mientras que un triunfo de Costa de Marfil lo pondría en lo más alto de la tabla.
Formaciones de Alemania vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026
Alemania: Baumann; Kimmich, Nico Schlötterbeck (o Rüdiger), Tah, Raum; Pavlovic, Goretzka; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz. DT: Julian Nagelsmann.
Costa de Marfil: Yahia Fofana; Singo, Ousmane Diomande, N'Dicka, Ghislain Konan; Sangaré, Kessié, Seko Fofana; Amad Diallo, Yan Diomande, Adingra. DT: Emerse Faé.
Horario y televisación
- Hora: 17:00
- TV: DSports y Disney+ Premium
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: Toronto
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