Cambió el pronóstico: se viene un tormentón negro que apagará la tarde en el AMBA
Las autoridades advirtieron sobre la llegada de un fuerte tormentón. El pronóstico del tiempo indica que las precipitaciones afectarán toda la región.
Los habitantes de la región deberán preparar los paraguas porque un severo tormentón se aproxima de manera inminente, cambiando drásticamente el escenario meteorológico para los próximos días. Las lluvias intensas marcarán el ritmo de la jornada, alterando por completo la rutina diaria de miles de trabajadores y estudiantes.
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¿A qué hora llega el tormentón al AMBA?
El pronóstico del tiempo oficial confirmó una modificación sustancial para la jornada de mañana, jueves 18 de junio, en toda la zona del AMBA. Tras un miércoles mayormente nublado, las precipitaciones se instalarán con fuerza en la ciudad y sus alrededores.
De acuerdo a la información meteorológica detallada por hora, la inestabilidad se presentará de la siguiente manera:
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Mañana fresca: Las primeras horas del jueves comenzarán con abundante nubosidad y temperaturas cercanas a los 10°C, manteniéndose seco durante la franja matutina.
Inicio de las lluvias: A partir de las 14:00 horas, comenzará una lluvia débil con un 70% de probabilidad y un registro inicial de 1.2 mm.
El peor momento: Hacia las 17:00 horas se desatará la parte más fuerte del temporal, alcanzando una lluvia moderada con acumulados previstos de 6.8 mm y un 90% de probabilidad.
Noche pasada por agua: Las precipitaciones continuarán durante la noche. A las 20:00 y a las 23:00 horas se esperan lluvias débiles sostenidas, con temperaturas estables en torno a los 11°C.
Para el día viernes 19 de junio, las condiciones mostrarán una leve mejora, aunque todavía persistirá un 50% de probabilidad de lluvias aisladas durante la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 7°C y los 14°C. Recién el fin de semana el sol volverá a asomar entre las nubes, dejando atrás la caída de agua.
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