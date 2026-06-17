Cambió el pronóstico: se viene un tormentón negro que apagará la tarde en el AMBA

Mañana fresca: Las primeras horas del jueves comenzarán con abundante nubosidad y temperaturas cercanas a los 10°C, manteniéndose seco durante la franja matutina.

Inicio de las lluvias: A partir de las 14:00 horas, comenzará una lluvia débil con un 70% de probabilidad y un registro inicial de 1.2 mm.

El peor momento: Hacia las 17:00 horas se desatará la parte más fuerte del temporal, alcanzando una lluvia moderada con acumulados previstos de 6.8 mm y un 90% de probabilidad.

Noche pasada por agua: Las precipitaciones continuarán durante la noche. A las 20:00 y a las 23:00 horas se esperan lluvias débiles sostenidas, con temperaturas estables en torno a los 11°C.

Para el día viernes 19 de junio, las condiciones mostrarán una leve mejora, aunque todavía persistirá un 50% de probabilidad de lluvias aisladas durante la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 7°C y los 14°C. Recién el fin de semana el sol volverá a asomar entre las nubes, dejando atrás la caída de agua.