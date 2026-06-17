Puede caer nieve en Buenos Aires: qué condiciones deben darse y cuándo bajará la temperatura

Para el martes 23 de junio se pronostica una temperatura mínima de 4°C. Las jornadas más frías de la semana serán el miércoles 24 y el jueves 25 de junio, donde los termómetros caerán hasta los 3°C durante las primeras horas de la madrugada.

Aunque el ambiente será sumamente gélido, durante esos días el cielo estará con nubes y claros o completamente despejado, registrando un pronóstico de 0 mm de precipitación. Al faltar la humedad necesaria para formar las precipitaciones, las probabilidades de presenciar nevadas en la ciudad quedan descartadas en el corto plazo.