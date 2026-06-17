Puede caer nieve en Buenos Aires: qué condiciones deben darse y cuándo bajará la temperatura
Ante la fuerte baja térmica, muchos se preguntan si puede caer nieve en Buenos Aires. Conocé qué condiciones meteorológicas exactas deben darse hoy.
La posibilidad de ver nieve en Buenos Aires siempre despierta gran ilusión entre los vecinos cada invierno. Con el drástico descenso térmico pronosticado para los próximos días en la región, los especialistas explicaron cuáles son los tres factores climáticos fundamentales que necesitan coincidir para este fenómeno.
¿Cuáles son las condiciones para la nieve en Buenos Aires?
Para que los copos blancos lleguen a la superficie, no alcanza solamente con que el pronóstico indique que hace mucho frío. Se deben alinear tres variables meteorológicas estrictas:
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Aire muy frío: Una masa de aire polar debe ingresar y mantenerse sumamente estable en todos los niveles de la atmósfera.
Precipitaciones: Tiene que haber suficiente humedad en el ambiente para poder generar nubes y precipitaciones constantes.
Temperatura en superficie: Al nivel del suelo, la temperatura debe marcar cerca de los 0°C o menos, permitiendo que el copo no se derrita antes de tocar la tierra.
IMPORTANTE: Cambió el pronóstico: se viene un tormentón negro que apagará la tarde en el AMBA
El pronóstico de la semana: ¿alcanza el frío?
De acuerdo a los datos meteorológicos, se espera un fuerte descenso térmico hacia la próxima semana. Si bien entre el jueves 18 y el lunes 22 de junio las máximas rondarán entre los 13°C y 14°C, el frío se intensificará notablemente en las jornadas posteriores.
Para el martes 23 de junio se pronostica una temperatura mínima de 4°C. Las jornadas más frías de la semana serán el miércoles 24 y el jueves 25 de junio, donde los termómetros caerán hasta los 3°C durante las primeras horas de la madrugada.
Aunque el ambiente será sumamente gélido, durante esos días el cielo estará con nubes y claros o completamente despejado, registrando un pronóstico de 0 mm de precipitación. Al faltar la humedad necesaria para formar las precipitaciones, las probabilidades de presenciar nevadas en la ciudad quedan descartadas en el corto plazo.
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