El Gobierno decretó feriado por los tres goles de Lionel Messi contra Argelia en el Mundial 2026
Tras el hat-trick de Lionel Messi con la Selección Argentina ante Argelia por el Mundial 2026, una provincia tomó una sorpresiva medida.
La locura por el debut triunfal de la Selección Argentina en el Mundial 2026 provocó una llamativa reacción oficial. Tras la victoria ante Argelia, el Gobierno de la Provincia de La Rioja sorprendió a todos al decretar un asueto administrativo para toda la administración pública y las escuelas provinciales.
A través de un comunicado oficial en redes sociales, las autoridades riojanas explicaron los motivos de la sorpresiva medida que se implementará durante las primeras horas de la jornada.
La Rioja y los detalles de la medida por la Selección Argentina
A pesar del título que se volvió viral en las redes, es importante aclarar que no se trata de un feriado nacional dictado por el Poder Ejecutivo central, sino de una disposición de alcance local. El comunicado provincial fundamenta la decisión en que la alegría del pueblo merece ser celebrada en comunidad.
Los puntos centrales de la sorpresiva medida establecen lo siguiente:
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Asueto por la mañana: La disposición rige exclusivamente durante la mañana, permitiendo que los riojanos puedan extender los festejos y compartir un momento de felicidad colectiva.
Educación incluida: La medida abarca de manera directa a todas las instituciones educativas de la provincia, suspendiendo las clases matutinas.
Servicios esenciales: Para asegurar la atención indispensable de la comunidad, el comunicado aclara que se garantizará el funcionamiento normal de las áreas clave mediante guardias mínimas.
Cultura popular: Desde el gobierno provincial remarcaron que el fútbol forma parte de la identidad y la cultura, siendo un sentimiento que encuentra a los ciudadanos abrazados más allá de cualquier diferencia.
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