Túnez vs. Japón por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV

Japón, por su parte, atraviesa uno de los mejores momentos de su historia futbolística y juega su octavo Mundial consecutivo, respaldado por varias clasificaciones a octavos de final, siendo esta su mejor participación en una Copa del Mundo. El seleccionado asiático alcanzó esta instancia en 2002, 2010, 2018 y 2022, consolidándose como una de las selecciones más competitivas de Asia."