Túnez vs. Japón por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV
Japón, valentonado por el empate ante Países Bajos, llega a este duelo con la misión de empezar a delinear su pasaje a la siguiente fase. Descubrí todos los detalles en la nota.
Túnez y Japón se enfrentarán este sábado, desde la una de la madrugada, por la segunda fecha del Grupo F del Mundial 2026, en un partido que puede resultar decisivo para sus aspiraciones de clasificación a los octavos de final.
El encuentro, que lo televisa DSports, se disputará en el Estadio BBVA de Monterrey, donde ambos seleccionados buscarán dar un paso importante en una zona que también integran Suecia y Países Bajos.
La selección tunecina disputa su séptima Copa del Mundo y tiene como principal objetivo superar por primera vez la fase de grupos, una barrera que aún no ha podido romper en sus anteriores participaciones.
Japón, por su parte, atraviesa uno de los mejores momentos de su historia futbolística y juega su octavo Mundial consecutivo, respaldado por varias clasificaciones a octavos de final, siendo esta su mejor participación en una Copa del Mundo. El seleccionado asiático alcanzó esta instancia en 2002, 2010, 2018 y 2022, consolidándose como una de las selecciones más competitivas de Asia."
Los africanos llegan golpeados tras sufrir una dura derrota ante Suecia en el debut, mientras que los Samurai Blue sumaron un valioso empate frente a Países Bajos. Con el margen de error cada vez más reducido y la clasificación en juego, ambos equipos afrontarán un duelo de alta tensión en Monterrey.
Formaciones de Túnez vs. Japón por el Mundial 2026
Túnez: Aymen Dahmen; Valeri, Talbi, Bronn, Ali Abdi; Skhiri, Khedira, Mejbri; Achouri, Mastouri, Gharbi. DT: Sabri Lamouchi.
Japón: Suzuki; Watanabe, Taniguchi, Hiroki Ito; Doan, Sano, Kamada, Nakamura; Kubo, Junya Ito, Maeda. DT: Hajime Moriyasu.
Horario y televisación
- Hora: 01:00
- TV: DSports
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: Monterrey
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