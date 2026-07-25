Tragedia en Berlín: vehículo embistió a multitud en marcha del orgullo LGBT y murió una persona
El hecho ocurrió en el Parque Tiergarten de la capital alemana, donde se ha desplegado un gran operativo para atender a las víctimas y dar con los responsables.
Un vehículo embistió este sábado a una multitud en el centro de Berlín, durante una marcha que se celebraba por el Día del Orgullo LGBT, causando la muerte de una persona y al menos 15 heridas, según reportan medios alemanes.
El incidente ocurrió poco antes de las 22 (hora local) durante el desfile por el "Día de la Calle Christopher", la mayor celebración del Orgullo LGTBI que se celebra en el Parque Tiergarten de la capital de Alemania.
Al producirse el incidente, los organizadores pidieron a los asistentes evacuar en dirección a la estación central de trenes de la capital, de forma tranquila y ordenada. Una pantalla gigante cerca de la Puerta de Brandeburgo tenía un mensaje que decía "Evacuación” para advertir a los presentes.
"Se presume que un vehículo entró en el parque Tiergarten, atropelló a varias personas y las hirió", declaró la policía. "Presuntamente entró un coche en el parque y atropelló a varias personas, por eso los bomberos de Berlín están atendiendo a pacientes en el Tiergarten", agregó un portavoz de la ciudad vía la red social X.
A raíz de ello, el tramo final del evento se suspendió y el área fue acordonada mientras un gran operativo se lleva a cabo en estos momentos, con la participación de agentes de la policía, bomberos y personal médico de emergencia.
Qué se sabe hasta ahora
Las autoridades, que habían desplegado un dispositivo con 2.200 agentes de policía durante la fiesta, están en busca de "posibles sospechosos" responsables del atropello y de evidencias en el lugar, según da cuenta el diario local Bild. De acuerdo a varios testigos, un hombre habría descendido del vehículo que embistió a la multitud y habría huido a pie.
Por su parte, el alcalde de Berlín, Kai Wegner, calificó el hecho como un ataque a la "sociedad libre y abierta" y añadió que "tras una celebración pacífica y colorida el evento fue atacado de la manera más brutal".
Además, envió sus condolencias a las familias de las víctimas y agradeció a los servicios de emergencia de la ciudad por la rapidez con que desarrollaron el operativo. “Llegaron inmediatamente al lugar e hicieron todo lo que estuvo a su alcance”, aseguró.
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