Tragedia en Berlín: vehículo embistió a multitud en marcha del orgullo LGBT y murió una persona

Qué se sabe hasta ahora

Las autoridades, que habían desplegado un dispositivo con 2.200 agentes de policía durante la fiesta, están en busca de "posibles sospechosos" responsables del atropello y de evidencias en el lugar, según da cuenta el diario local Bild. De acuerdo a varios testigos, un hombre habría descendido del vehículo que embistió a la multitud y habría huido a pie.

Por su parte, el alcalde de Berlín, Kai Wegner, calificó el hecho como un ataque a la "sociedad libre y abierta" y añadió que "tras una celebración pacífica y colorida el evento fue atacado de la manera más brutal".

Además, envió sus condolencias a las familias de las víctimas y agradeció a los servicios de emergencia de la ciudad por la rapidez con que desarrollaron el operativo. “Llegaron inmediatamente al lugar e hicieron todo lo que estuvo a su alcance”, aseguró.