Alerta Boca: San Pablo va por un mítico delantero antes del cruce por la Copa Sudamericana
El delantero inglés está libre tras su paso por Cremonese y aparece como una alternativa para reforzar al Tricolor Paulista, que será rival del Xeneize en los cuartos de final.
Boca ya conoce el camino que deberá recorrer en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 y tendrá enfrente a un San Pablo que pretende reforzarse antes de una serie que promete ser de máxima exigencia. En las últimas horas, el equipo brasileño puso sus ojos nada menos que en Jamie Vardy, histórico delantero inglés que se encuentra sin club después de haber terminado su etapa en el fútbol italiano.
La noticia representa un nuevo elemento para el análisis del enfrentamiento entre ambos equipos, que tendrá sus partidos en septiembre. Según informó Fabrizio Romano, el conjunto brasileño tiene al atacante de 39 años en su radar y ya trabaja para intentar convencerlo de continuar su carrera en Brasil. El goleador viene de jugar en Cremonese durante la última temporada de la Serie A.
Tras finalizar su vínculo con el conjunto italiano, quedó con el pase en su poder y comenzó a analizar distintas alternativas para definir dónde continuará su extensa trayectoria profesional. Para el Tricolor, la posibilidad de incorporar a un futbolista de semejante recorrido aparece como una oportunidad para elevar la jerarquía de su plantel.
Los números que todavía sostienen a Jamie Vardy
Aunque Vardy atraviesa la etapa final de su carrera, sus registros más recientes muestran que todavía puede aportar experiencia y capacidad goleadora. Durante su última temporada en Italia convirtió siete goles y además entregó dos asistencias.
Sin embargo, la verdadera dimensión de su carrera se explica por todo lo que consiguió durante su larga etapa en Leicester City. Allí se transformó en uno de los grandes protagonistas de una de las historias más sorprendentes del fútbol mundial: el campeonato de la Premier League conquistado por el Leicester en la temporada 2015/16.
Aquel equipo logró imponerse contra todos los pronósticos y Vardy fue una de sus figuras principales. Su velocidad, potencia y capacidad para atacar los espacios lo convirtieron en una de las grandes amenazas ofensivas de aquella histórica campaña.
Años después, el atacante volvió a quedar en el centro de la escena al quedarse con la Bota de Oro de la Premier League en la temporada 2019/20. Marcó 23 goles y se convirtió en el futbolista de mayor edad en conseguir ese reconocimiento en la historia de la competencia.
Su recorrido también se refleja en una cifra impactante: acumula 324 goles a nivel clubes, una estadística que lo ubica entre los delanteros ingleses más productivos de las últimas décadas.
San Pablo busca experiencia para enfrentar a Boca
La eventual llegada de Vardy tendría un significado especial para San Pablo pensando en la serie contra Boca. El Tricolor ya cuenta en su plantel con Jonathan Calleri, delantero argentino con pasado en el Xeneize y uno de los nombres que seguramente estará bajo la lupa durante los enfrentamientos.
Si el conjunto paulista consigue sumar también al histórico atacante inglés, agregaría experiencia, jerarquía y presencia ofensiva a un equipo que tendrá que afrontar una eliminatoria de alta exigencia internacional.
El principal interrogante pasa por los tiempos: San Pablo deberá avanzar en las conversaciones y resolver la situación contractual del delantero para saber si puede incorporarlo antes de los partidos contra Boca. La ventana es corta y el calendario de la Copa Sudamericana obliga a acelerar cualquier negociación. El inglés también recibió propuestas provenientes de equipos de la Championship, por lo que todavía debe analizar las diferentes opciones antes de tomar una decisión.
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