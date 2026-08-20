Alerta Boca: San Pablo va por un mítico delantero antes del cruce por la Copa Sudamericana

Aquel equipo logró imponerse contra todos los pronósticos y Vardy fue una de sus figuras principales. Su velocidad, potencia y capacidad para atacar los espacios lo convirtieron en una de las grandes amenazas ofensivas de aquella histórica campaña.

EXCL: São Paulo have approached Jamie Vardy to join the club as free agent!



Surprise move by the Brazilian side to tempt Leicester City legend.



Vardy, assessing several options with final decision on his future club not made yet. pic.twitter.com/7exdS0A4Ja — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2026

Años después, el atacante volvió a quedar en el centro de la escena al quedarse con la Bota de Oro de la Premier League en la temporada 2019/20. Marcó 23 goles y se convirtió en el futbolista de mayor edad en conseguir ese reconocimiento en la historia de la competencia.

Su recorrido también se refleja en una cifra impactante: acumula 324 goles a nivel clubes, una estadística que lo ubica entre los delanteros ingleses más productivos de las últimas décadas.

San Pablo busca experiencia para enfrentar a Boca

La eventual llegada de Vardy tendría un significado especial para San Pablo pensando en la serie contra Boca. El Tricolor ya cuenta en su plantel con Jonathan Calleri, delantero argentino con pasado en el Xeneize y uno de los nombres que seguramente estará bajo la lupa durante los enfrentamientos.

Si el conjunto paulista consigue sumar también al histórico atacante inglés, agregaría experiencia, jerarquía y presencia ofensiva a un equipo que tendrá que afrontar una eliminatoria de alta exigencia internacional.

El principal interrogante pasa por los tiempos: San Pablo deberá avanzar en las conversaciones y resolver la situación contractual del delantero para saber si puede incorporarlo antes de los partidos contra Boca. La ventana es corta y el calendario de la Copa Sudamericana obliga a acelerar cualquier negociación. El inglés también recibió propuestas provenientes de equipos de la Championship, por lo que todavía debe analizar las diferentes opciones antes de tomar una decisión.