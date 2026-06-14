Alerta grave por tormentas en Kansas: ¿cómo está la Selección Argentina y qué hizo Dibu Martínez?
Todos los jugadores recibieron un mensaje de alerta meteorológica en sus celulares. El Dibu Martínez tuvo una inesperada reacción y compartió un video insólito del momento que causó furor. Los detalles.
La localidad de Kansas, el enclave geográfico que fue seleccionado de manera oficial por las autoridades de la Selección Argentina para establecer su base de operaciones y concentración a lo largo de este Mundial 2026, atravesó horas de extrema tensión durante la noche del último sábado. Las condiciones climatológicas de la región sufrieron un drástico desmejoramiento, derivando en un violento temporal que forzó a los residentes locales a buscar resguardo de forma inmediata en las estructuras más sólidas de la zona.
La gravedad de la situación meteorológica quedó evidenciada a través de las notificaciones oficiales que comenzaron a replicarse de forma masiva en las pantallas de los teléfonos móviles. Los dispositivos telefónicos de los habitantes reportaron un texto preventivo emitido por las dependencias estatales de control ambiental: "Alerta de emergencia: grave". Mediante este aviso de urgencia, se le encomendaba de manera taxativa a toda la ciudadanía que se mantuviera a una distancia prudencial de cualquier tipo de abertura vidriada.
Desde el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) de los Estados Unidos se encargaron de encender los canales de advertencia frente al avance inminente de un fenómeno climático de características extremas. El organismo preveía la llegada de corrientes eólicas destructivas que, según las estimaciones técnicas, presentaban la capacidad de registrar ráfagas de viento capaces de alcanzar los 128 kilómetros por hora.
"Tome refugio en un edificio, alejado de las ventanas. Escombros arrastrados por el viento podrían ser mortales para aquellos que se encuentren sin refugio", solicitaban de manera formal las autoridades gubernamentales de la ciudad de Kansas a través de las plataformas públicas. Si bien el desarrollo de un tornado propiamente dicho no se terminó materializando sobre el territorio, las estrictas directivas de preservación física se sostuvieron por cuestiones de seguridad elemental.
El impresionante asado de la Selección "contra viento y marea"
El epicentro de la tormenta eléctrica y el diluvio sorprendió a los futbolistas en las instalaciones de la concentración, justo en el momento exacto en el que el personal se encontraba abocado a la diagramación y elaboración de la cena del equipo. Reflejando el clima de unión y templanza que se respira en el búnker de la delegación, Emiliano "Dibu" Martínez decidió apelar a sus plataformas virtuales para publicar una imagen del momento acompañada de una frase contundente: "Contra viento y marea".
En lo que respecta a la agenda de la delegación de nuestro país, las previsiones que manejaba el cuerpo técnico comandado por los especialistas permitieron amortiguar el impacto del temporal en los trabajos diarios. Al estar al tanto de los pronósticos adversos desde las primeras horas de la jornada, el combinado nacional optó por adelantar el turno de su entrenamiento matutino. Allí, los deportistas continuaron dándole forma a la preparación futbolística con la mente puesta en el estreno oficial ante la Selección de Argelia, compromiso que tendrá lugar el próximo martes a partir de las 22 horas de Argentina.
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