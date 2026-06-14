Alerta grave por tormentas en Kansas: ¿cómo está la Selección Argentina y qué hizo Dibu Martínez?

El impresionante asado de la Selección Argentina en Kansas

En lo que respecta a la agenda de la delegación de nuestro país, las previsiones que manejaba el cuerpo técnico comandado por los especialistas permitieron amortiguar el impacto del temporal en los trabajos diarios. Al estar al tanto de los pronósticos adversos desde las primeras horas de la jornada, el combinado nacional optó por adelantar el turno de su entrenamiento matutino. Allí, los deportistas continuaron dándole forma a la preparación futbolística con la mente puesta en el estreno oficial ante la Selección de Argelia, compromiso que tendrá lugar el próximo martes a partir de las 22 horas de Argentina.