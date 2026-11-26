La fiesta de los hinchas de Palmeiras para despedir al plantel antes de enfrentar a Estudiantes
Palmeiras viajó a Montevideo despedido por cientos de hinchas para jugar la final de la Copa Libertadores ante Estudiantes, el sábado 28 a las 17 en el Centenario.
Palmeiras ya está en camino a la final de la Copa Libertadores. El plantel de Abel Ferreira dejó su centro de entrenamiento rumbo a Uruguay, despedido por cientos de hinchas, para enfrentar a Estudiantes de La Plata el sábado 28 de noviembre a las 17 en el estadio Centenario de Montevideo.
Con banderas, carteles y canciones, los fanáticos rodearon el predio para acompañar la salida de la delegación. Desde las ventanas del micro, los jugadores saludaron a la multitud en la previa del partido más importante del año.
Uno de los que habló fue el delantero argentino José Manuel "Flaco" López. En el canal oficial del club, dijo sentir "muchísima felicidad y muchísimo honor" y contó que el plantel trabaja desde principios de año para llegar a este momento. Cerró con una arenga: "¡Vamos por otro título!". En Montevideo, el Verdão se va a entrenar en el predio de Albion, donde tiene previstas dos prácticas antes de la final.
IMPORTANTE: La frase con la que Medina ilusiona a Estudiantes antes de la final de la Libertadores: "La mística..."
Cómo llega Palmeiras a la final de la Copa Libertadores ante Estudiantes
El equipo brasileño viene de perder 3-0 con Chapecoense por la fecha 37 del Brasileirao, pero Ferreira puso una formación completamente alternativa para cuidar a los titulares. En la última práctica antes del viaje hubo buenas noticias: el defensor Murilo y el lateral izquierdo Joaquín Piquerez avanzaron en su recuperación y están más cerca de estar disponibles.
Qué se juega en la final de la Copa Libertadores
- Día y hora: sábado 28 de noviembre, a las 17 (hora argentina).
- Estadio: Centenario, Montevideo.
- Palmeiras: busca su cuarta Libertadores, después de las de 1999, 2020 y 2021.
- Estudiantes: va por la quinta, después de las de 1968, 1969, 1970 y 2009.
No es la primera vez que se cruzan por el título: Estudiantes y Palmeiras ya jugaron la final de 1968, que terminó en manos del Pincha. 58 años después, vuelven a definir la Copa.
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