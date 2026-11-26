Mais registros da saída do meu elenco rumo ao Uruguai! #PelaGlóriaEtern4 pic.twitter.com/2dS7szcaqY — SE Palmeiras (@Palmeiras) November 25, 2026

Qué se juega en la final de la Copa Libertadores

Día y hora: sábado 28 de noviembre, a las 17 (hora argentina).

sábado 28 de noviembre, a las 17 (hora argentina). Estadio: Centenario, Montevideo.

Centenario, Montevideo. Palmeiras: busca su cuarta Libertadores , después de las de 1999, 2020 y 2021 .

busca su , después de las de . Estudiantes: va por la quinta, después de las de 1968, 1969, 1970 y 2009.

No es la primera vez que se cruzan por el título: Estudiantes y Palmeiras ya jugaron la final de 1968, que terminó en manos del Pincha. 58 años después, vuelven a definir la Copa.