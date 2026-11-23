Marea de Estudiantes en Montevideo: más de 35 mil hinchas viajarán a la final de la Copa Libertadores
Más de 35 mil hinchas de Estudiantes viajarán a Montevideo para la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras, con 121 micros, barcos y vuelos agotados.
Estudiantes de La Plata prepara una movilización histórica para la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras. Se estima que más de 35 mil hinchas viajarán a Montevideo para el partido del sábado 28 de noviembre a las 17 en el estadio Centenario. Sería una de las movilizaciones más grandes de un equipo argentino en el exterior, y se espera que supere a las de Colón y Racing en Paraguay, cuando jugaron sus finales de la Copa Sudamericana.
Cómo viajan los hinchas de Estudiantes a Uruguay
El traslado obligó a armar un operativo especial con la Aduana, Gendarmería Nacional, la Policía bonaerense y el programa Tribuna Segura:
- Micros: saldrán 121 desde La Plata el viernes 27 de noviembre, en dos tandas, a las 7 y a las 12. Llevarán a más de 6.500 personas.
- Vuelos: los del jueves 26 en adelante ya están agotados.
- Barcos: Buquebus y Colonia Express reforzaron sus servicios por la demanda.
- Autos particulares: miles de hinchas harán el viaje por su cuenta.
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El operativo en la frontera y el Fan Fest de Estudiantes en Montevideo
Migraciones coordinó los horarios de los micros para que no coincidan en el paso entre Gualeguaychú y Fray Bentos y así evitar demoras. Además, el club publicó en su sitio oficial una serie de recomendaciones para los que viajen por esa vía. En Montevideo se organiza un Fan Fest en el Parque Rodó, con pantalla gigante, para unas 10 mil personas que llegarán sin entrada.
El cronograma del plantel de Estudiantes
El equipo viajará a Uruguay el miércoles 25 de noviembre a las 19. El jueves 26 y el viernes 27 entrenará en las instalaciones de Peñarol, antes de la final del sábado ante el Verdão en el Centenario.
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