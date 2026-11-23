Estudiantes de La Plata prepara una movilización histórica para la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras. Se estima que más de 35 mil hinchas viajarán a Montevideo para el partido del sábado 28 de noviembre a las 17 en el estadio Centenario. Sería una de las movilizaciones más grandes de un equipo argentino en el exterior, y se espera que supere a las de Colón y Racing en Paraguay, cuando jugaron sus finales de la Copa Sudamericana.