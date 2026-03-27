Alexander Zverev puso punto final al sueño de Francisco Cerúndolo en Miami
En cuartos de final de Masters 1000 que se disputa en Florida, el porteño cayó de manera clara y contundente ante el alemán. Solo Horacio Zeballos sigue en carrera.
En 2022, Francisco Cerúndolo debutaba en el Masters 1000 de Miami llegando a las semifinales, instancia en la que perdía con Casper Ruud. Y este año el porteño esperaba repetir aquel épico debut tras alcanzar los cuartos del Miami Open presented by Itau.
Sin embargo, Alexander Zverev (3° preclasificado) se puso en su camino y lo derrotó este jueves con claridad, al vencerlo con un marcador contundente: 6-1 y 6-2; resultado que da cuenta de un tenista argentino sin convicción a la hora de demostrar cuánto puede dar, como lo hizo, por ejemplo, en octavos ante el ruso Daniil Medvedev.
El alemán, que en esta temporada ha mostrado una gran mejoría con relación al año pasado, sobre todo con su saque y la derecha, no enfrentó break points y quebró en cuatro oportunidades al argentino durante los 65 minutos que duró el juego, para decepción de los fanáticos del tenis y, sobre todo, de Fran Cerúndolo.
Con este resultado, da la vuelta uno de los “head to head” más desafiantes de su exitosa carrera: Fran había ganado los primeros tres partidos de la rivalidad y, ahora, Zverev lleva ganados los cuatro más recientes para quedar con récord de 4-3.
De esta manera, este viernes se desarrollarán los partidos por la instancia semifinal: la primera entre el checo Jiri Lehecka (21°) y el francés Arthur Fils (28°) y la segunda entre Zverev y el italiano Jannik Sinner (2°), con la final masculina prevista para el domingo.
Horacio Zeballos sigue en carrera
En cuanto a dobles, el español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos (preclasificados primeros) consiguieron este jueves una trabajada pero muy valiosa victoria ante la pareja francesa Hugo Nys-Edouard Roger-Vasselin, por 6-3 y 7-6(3), para llegar a semifinales del Miami Open presented by Itaú.
De esta manera y ya antes de disputar la siguiente fase, Zeballos se aseguró regresar al N°1 del mundo del ranking en vivo de dobles de la ATP, sumando 360 puntos para llegar a 8.680 y así desplazar al británico Neal Skupski, que hasta hoy era el primero.
Además, los primeros cabezas de serie quedaron a dos partidos de conseguir el octavo trofeo de ATP Masters 1000 como pareja, y suben al segundo lugar PIF ATP Live Doubles Teams Rankings.
El español y el argentino mostraron todo el oficio para sacar adelante un trabado partido. Incluso, debieron levantar dos puntos de set en la segunda manga, antes de estirar la definición al tie-break, donde lograron sellar le triunfo tras una hora y 34 minutos de juego.
En semifinales, la dupla argentino-española se enfrentará a la conformada por el finés Harri Heliovaara y el británico Henry Patten (cuartos preclasificados en este torneo), que vienen de superar, también este jueves, por 6-3 y 6-4 a Marcelo Arévalo-Mate Pavic.
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