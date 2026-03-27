Alexander Zverev puso punto final al sueño de Francisco Cerúndolo en Miami

Horacio Zeballos sigue en carrera

marcel granollers y horacio zeballos 2 Marcel Granollers y Horacio Zeballos.

En cuanto a dobles, el español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos (preclasificados primeros) consiguieron este jueves una trabajada pero muy valiosa victoria ante la pareja francesa Hugo Nys-Edouard Roger-Vasselin, por 6-3 y 7-6(3), para llegar a semifinales del Miami Open presented by Itaú.

De esta manera y ya antes de disputar la siguiente fase, Zeballos se aseguró regresar al N°1 del mundo del ranking en vivo de dobles de la ATP, sumando 360 puntos para llegar a 8.680 y así desplazar al británico Neal Skupski, que hasta hoy era el primero.

Además, los primeros cabezas de serie quedaron a dos partidos de conseguir el octavo trofeo de ATP Masters 1000 como pareja, y suben al segundo lugar PIF ATP Live Doubles Teams Rankings.

El español y el argentino mostraron todo el oficio para sacar adelante un trabado partido. Incluso, debieron levantar dos puntos de set en la segunda manga, antes de estirar la definición al tie-break, donde lograron sellar le triunfo tras una hora y 34 minutos de juego.

En semifinales, la dupla argentino-española se enfrentará a la conformada por el finés Harri Heliovaara y el británico Henry Patten (cuartos preclasificados en este torneo), que vienen de superar, también este jueves, por 6-3 y 6-4 a Marcelo Arévalo-Mate Pavic.