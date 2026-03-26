MinutoUno

Tenis: el argentino Horacio Zeballos vuelve a la cima del ranking mundial de dobles

Deportes

Junto al español Marcel Granollers avanzó a semifinales del Miami Open y ya con el triunfo obtenido en cuartos vuelve al primer mundial del ranking en vivo de la ATP.

Horacio Zeballos y Marcel Granollers siguen avanzando en Miami.

Horacio Zeballos y Marcel Granollers siguen avanzando en Miami.

El español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos (preclasificados primeros) consiguieron este jueves una trabajada pero muy valiosa victoria ante la pareja francesa Hugo Nys-Edouard Roger-Vasselin, por 6-3 y 7-6(3), para llegar a semifinales del Miami Open presented by Itaú, que se disputa en el estado de Florida (Estados Unidos).

De esta manera y ya antes de disputar la siguiente fase, Zeballos se aseguró regresar al N° 1 del mundo del ranking en vivo de dobles de la ATP, sumando 360 puntos para llegar a 8.680 y así desplazar al británico Neal Skupski, que hasta hoy era el primero.

Además, los primeros cabezas de serie quedaron a dos partidos de conseguir el octavo trofeo de ATP Masters 1000 como pareja, y suben al segundo lugar PIF ATP Live Doubles Teams Rankings.

El español y el argentino mostraron todo el oficio para sacar adelante un trabado partido. Incluso, debieron levantar dos puntos de set en la segunda manga, antes de estirar la definición al tie-break, donde lograron sellar le triunfo tras una hora y 34 minutos de juego.

marcel granollers y horacio zeballos 2
Marcel Granollers (izquierda) y Horacio Zeballos.

Marcel Granollers (izquierda) y Horacio Zeballos.

En semifinales, la dupla argentino-española se enfrentará a la conformada por el finés Harri Heliovaara y el británico Henry Patten (cuartos preclasificados en este torneo), que vienen de superar, también este jueves, por 6-3 y 6-4 a Marcelo Arévalo-Mate Pavic.

Francisco Cerúndolo también quiere llegar a semifinales de Miami

Por otro lado, este jueves por la noche también juega Francisco Cerúndulo por un lugar en las semifinales en el Miami Open, ante el alemán y tercer preclasificado Alexander Zverev, cuyo historial está igualado en tres victorias para cada uno (las últimas tres para el teutón).

El porteño viene de ganar por 6-4 y 6-3 al francés Ugo Humbert para llegar a los cuartos de final por cuarta vez en las últimas cinco temporadas en el torneo, y previamente había derrotado al ruso Daniil Medvedev por 6-0, 4-6 y 7-5, ganando su primer partido de la temporada ante un Top 10.

fran cerundolo en miami
Francisco Cerúndolo.

Francisco Cerúndolo.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas