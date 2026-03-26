Tenis: el argentino Horacio Zeballos vuelve a la cima del ranking mundial de dobles

Francisco Cerúndolo también quiere llegar a semifinales de Miami

Por otro lado, este jueves por la noche también juega Francisco Cerúndulo por un lugar en las semifinales en el Miami Open, ante el alemán y tercer preclasificado Alexander Zverev, cuyo historial está igualado en tres victorias para cada uno (las últimas tres para el teutón).

El porteño viene de ganar por 6-4 y 6-3 al francés Ugo Humbert para llegar a los cuartos de final por cuarta vez en las últimas cinco temporadas en el torneo, y previamente había derrotado al ruso Daniil Medvedev por 6-0, 4-6 y 7-5, ganando su primer partido de la temporada ante un Top 10.