Tenis: el argentino Horacio Zeballos vuelve a la cima del ranking mundial de dobles
Junto al español Marcel Granollers avanzó a semifinales del Miami Open y ya con el triunfo obtenido en cuartos vuelve al primer mundial del ranking en vivo de la ATP.
El español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos (preclasificados primeros) consiguieron este jueves una trabajada pero muy valiosa victoria ante la pareja francesa Hugo Nys-Edouard Roger-Vasselin, por 6-3 y 7-6(3), para llegar a semifinales del Miami Open presented by Itaú, que se disputa en el estado de Florida (Estados Unidos).
De esta manera y ya antes de disputar la siguiente fase, Zeballos se aseguró regresar al N° 1 del mundo del ranking en vivo de dobles de la ATP, sumando 360 puntos para llegar a 8.680 y así desplazar al británico Neal Skupski, que hasta hoy era el primero.
Además, los primeros cabezas de serie quedaron a dos partidos de conseguir el octavo trofeo de ATP Masters 1000 como pareja, y suben al segundo lugar PIF ATP Live Doubles Teams Rankings.
El español y el argentino mostraron todo el oficio para sacar adelante un trabado partido. Incluso, debieron levantar dos puntos de set en la segunda manga, antes de estirar la definición al tie-break, donde lograron sellar le triunfo tras una hora y 34 minutos de juego.
En semifinales, la dupla argentino-española se enfrentará a la conformada por el finés Harri Heliovaara y el británico Henry Patten (cuartos preclasificados en este torneo), que vienen de superar, también este jueves, por 6-3 y 6-4 a Marcelo Arévalo-Mate Pavic.
Francisco Cerúndolo también quiere llegar a semifinales de Miami
Por otro lado, este jueves por la noche también juega Francisco Cerúndulo por un lugar en las semifinales en el Miami Open, ante el alemán y tercer preclasificado Alexander Zverev, cuyo historial está igualado en tres victorias para cada uno (las últimas tres para el teutón).
El porteño viene de ganar por 6-4 y 6-3 al francés Ugo Humbert para llegar a los cuartos de final por cuarta vez en las últimas cinco temporadas en el torneo, y previamente había derrotado al ruso Daniil Medvedev por 6-0, 4-6 y 7-5, ganando su primer partido de la temporada ante un Top 10.
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