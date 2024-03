La picante respuesta de Alexis Mac Allister tras las críticas de los DT al fútbol europeo

Embed "¿POR QUÉ LOS TÉCNICOS QUE DICEN ESO NO ESTÁN EN EUROPA?"



Alexis Mac Allister se metió en la discusión sobre cómo le iría a Guardiola o Klopp en el fútbol argentino.



Además, Néstor Gorosito, sin club tras un paso negativo de apenas una victoria en 11 partidos por Tigre, desafió al técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, a que se sumergiera en la realidad del fútbol argentino.

Consultado sobre estas opiniones, el campeón del mundo fue tajante y dio una respuesta contundente: "Si dicen que Guardiola y Klopp vengan a la Argentina, ¿por qué los técnicos que dicen eso no están en Europa? ¿Por qué no van ellos allá? No es tan fácil".