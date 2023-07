Almendra se despidió de Boca con un poco de picante: "Los verdaderos hinchas..."

La suma accedería a los 200 millones de pesos en dólares, según la cotización paralela. El Xeneize le prestó ese dinero al futbolista, quien tenía intensiones de construirse una casa en Buenos Aires. La estrategia incluía que Boca reciba la devolución de ese dinero cuando vendiese al futbolista, pero al no haber venta, Almendra tendrá que cancelar la deuda antes del vencimiento del contrato.

Almendra ya firmó un prevínculo con Racing, que le permite a la institución de Avellaneda asegurarse su incorporación al momento en que el futbolista quede libre a partir de julio. Será el primer refuerzo de la temporada para la Academia.

EL MENSAJE DE ALMENDRA EN SUS REDES SOCIALES

“Hoy me encuentro en el momento de despedirme del club que ha sido mi hogar, el lugar donde crecí como jugador y, lo más importante, como persona. Aunque esta despedida no es como esperaba, lamentablemente no tuve otra opción debido a varias ofertas que fueron rechazadas por el club. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos aquellos que me acompañaron en este camino: compañeros de equipo, cuerpos técnicos, utileros y todos los empleados del club. Quiero disculparme con los hinchas, ya que en ocasiones cometí errores, pero me voy de este club con los mejores recuerdos. Los verdaderos Hinchas de Boca son más importantes que cualquier gestión transitoria. De corazón, muchas gracias a todos los bosteros”, escribió Almendra en su cuenta de Instagram.