La chicana del Dibu Martínez a Maxi López en plena goleada a Costa Rica
Dibu Martínez cargó a Maxi López, que vio el 7-0 ante Costa Rica detrás de su arco en Córdoba, y el exdelantero respondió con humor en redes.
La goleada 7-0 de la Selección Argentina ante Costa Rica también dejó un momento fuera del juego. Emiliano “Dibu” Martínez chicaneó a Maxi López, que siguió el primer tiempo del amistoso desde atrás de su arco, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
Después de uno de los golazos del equipo de Lionel Scaloni, el arquero se dio vuelta para buscar al exdelantero y le soltó una cargada que quedó grabada en video: “Esa no la metías vos”.
El exjugador se lo tomó con humor y subió las imágenes a sus historias de Instagram. Ahí contó que no era la primera vez: según escribió, ya era la segunda vez que el arquero lo desafiaba en pleno partido. También agregó que el Dibu “me busca siempre cuando hay un golazo”. La publicación se viralizó enseguida entre sus seguidores y mostró el buen clima que rodeó a la Albiceleste en el último partido del año.
"Esa no la metías vos": la chicana del Dibu Martínez a Maxi López
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La nueva etapa de Maxi López en los medios
La presencia de López detrás del arco tuvo un motivo. El exdelantero empezó una etapa nueva ligada al fútbol, ahora frente a las cámaras: se sumó como panelista de Dale al Medio y aporta su mirada sobre la actualidad desde su experiencia como jugador. En Córdoba tuvo una ubicación privilegiada para ver de cerca a la Selección.
Y, de paso, fue el blanco de una de las bromas de la noche. Con el 7-0, la Selección Argentina cerró el año con una goleada en el Kempes y el Dibu terminó la noche con el arco en cero. El equipo de Scaloni no vuelve a jugar hasta la próxima fecha FIFA.
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