El exjugador se lo tomó con humor y subió las imágenes a sus historias de Instagram. Ahí contó que no era la primera vez: según escribió, ya era la segunda vez que el arquero lo desafiaba en pleno partido. También agregó que el Dibu “me busca siempre cuando hay un golazo”. La publicación se viralizó enseguida entre sus seguidores y mostró el buen clima que rodeó a la Albiceleste en el último partido del año.