Se va otro integrante clave de Alpine: la salida que golpea el proyecto de Colapinto
Michal Paczkowski dejará la escudería francesa antes de completar su primer año en el equipo. Su salida representa un golpe para la estructura técnica.
Alpine continúa atravesando modificaciones importantes en su estructura de trabajo y sumó una nueva salida de cara a la próxima temporada de la Fórmula 1. Michal Paczkowski, ingeniero senior en integración electrónica, dejará el equipo francés antes de finalizar el campeonato actual.
El profesional polaco se había incorporado a la escudería en enero y tuvo participación directa en el desarrollo del A526, el monoplaza que conducen Franco Colapinto y Pierre Gasly durante los fines de semana de carrera.
Alpine pierde a un ingeniero clave en plena preparación para 2027
Su función estaba relacionada con la integración de los sistemas electrónicos del vehículo, un área fundamental para el funcionamiento y el rendimiento del auto. Aunque todavía no completó un año dentro de Alpine, Paczkowski ya no formará parte del proyecto técnico para 2027.
Hasta el momento, el equipo con sede en Enstone no informó oficialmente cuáles fueron los motivos de su salida. Antes de llegar a la escudería francesa, el ingeniero había trabajado en Williams durante 2021 y 2022. Posteriormente, entre 2023 y 2025, integró el equipo de Mercedes.
Otra salida que complica los planes: Cadillac se llevó a un ex Red Bull
La partida de Paczkowski no es el único contratiempo que sufrió el conjunto francés en los últimos días. Craig Skinner, antiguo jefe de diseño de Red Bull, también quedó fuera de los planes de la escudería francesa después de recibir una propuesta superadora de Cadillac.
El británico tenía previsto incorporarse, pero la oferta económica del equipo estadounidense modificó el escenario y terminó inclinando la decisión a su favor.
Su llegada a Cadillac debería concretarse el próximo 18 de noviembre, aunque todavía existe una disputa legal entre las partes. Alpine sostiene que el cambio de equipo deberá esperar hasta que se cumpla el período establecido en el contrato, que podría extenderse entre seis y doce meses.
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