Se va otro integrante clave de Alpine: la salida que golpea el proyecto de Colapinto

El británico tenía previsto incorporarse, pero la oferta económica del equipo estadounidense modificó el escenario y terminó inclinando la decisión a su favor.

Su llegada a Cadillac debería concretarse el próximo 18 de noviembre, aunque todavía existe una disputa legal entre las partes. Alpine sostiene que el cambio de equipo deberá esperar hasta que se cumpla el período establecido en el contrato, que podría extenderse entre seis y doce meses.