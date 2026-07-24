Flavio Briatore bancó a Franco Colapinto tras el accidente en Hungría: su mensaje de apoyo
El asesor ejecutivo de Alpine salió rápidamente a respaldar al piloto argentino luego del choque en la segunda práctica libre del Gran Premio.
El accidente de Franco Colapinto durante la segunda práctica libre del Gran Premio de Hungría no solo obligó a Alpine a trabajar contrarreloj para reparar el monoplaza, sino que también puso el foco sobre la reacción del equipo tras un viernes que terminó antes de lo previsto para el piloto argentino. En ese contexto, Flavio Briatore decidió enviar una clara señal de respaldo al pilarense tanto en el paddock como a través de las redes sociales.
Después de haber cedido su auto al estonio Paul Aron en la primera sesión, como parte del programa obligatorio de prácticas para pilotos novatos, Colapinto apenas pudo completar algunos giros en la FP2 antes de perder el control del Alpine en la última curva del Hungaroring e impactar con la parte trasera contra las defensas.
La transmisión oficial captó el momento en el que el argentino regresó caminando al box y mantuvo una breve charla con Briatore. Lejos de cualquier gesto de enojo, el asesor ejecutivo de la escudería francesa le dio una palmada en el pecho mientras ambos analizaban lo ocurrido, una imagen que más tarde fue compartida por el propio equipo.
Flavio Briatore y Alpine bancaron a Colapinto tras el despiste en Hungaroring
A través de su cuenta oficial de Instagram, la escudería francesa publicó un video del encuentro acompañado de un mensaje de aliento para el piloto argentino. "Qué mala suerte haber perdido el control en la última curva y haber acabado contra el muro. Repararemos el coche y lo tendremos listo mañana", escribió la escudería.
La publicación recibió rápidamente la respuesta de Briatore, quien comentó: "Mañana es un nuevo día, Franco", dejando en claro que el equipo mantiene intacta su confianza en el joven piloto pese al incidente.
El dirigente italiano no se quedó únicamente con ese mensaje. También compartió el video en sus historias personales de Instagram y volvió a expresar su respaldo con otra frase dirigida al argentino: "Seguimos adelante, Franco", acompañada por un emoji de corazón rojo.
El apoyo cobra especial relevancia en un momento sensible para Alpine. La F1 se acerca al receso de mitad de temporada, un período en el que suelen intensificarse las especulaciones sobre el mercado de pilotos y las posibles modificaciones en las alineaciones para 2027. Sin embargo, tanto Briatore como Colapinto evitaron alimentar esos rumores.
Qué dijo Franco Colapinto tras el accidente que sufrió en la FP2 de Hungría
Más tarde, Alpine difundió sus declaraciones oficiales, en las que explicó las causas del accidente y lamentó el escaso tiempo de trabajo acumulado durante la jornada. "Ha sido un día bastante corto. Creo que los coches de este año, con tan poca carga aerodinámica, son más difíciles de conducir. Y un circuito como este, con tan poco agarre, se hace bastante complicado. Por supuesto, perdí la mañana, así que no ha sido lo ideal. Perdí la parte trasera en la última curva y golpeé la parte trasera del coche con los neumáticos", señaló.
Además, reconoció que el objetivo inmediato pasa por aprovechar la información disponible para intentar recuperarse en la actividad del sábado. "No ha sido un buen día, ni un comienzo ideal. También perdí bastante tiempo en pista. Ahora voy a intentar centrarme en lo que podemos aprender e intentar mejorar de cara a mañana. Por supuesto, no tenemos muchos datos, pero creo que aún podemos trabajar en ello e intentar que el coche esté en un mejor punto para la sesión de mañana", concluyó.
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