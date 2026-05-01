"El drifting en Buenos Aires": divertido cruce radial entre Franco Colapinto y su ingeniero tras el 8º puesto

La broma a Franco Colapinto sobre el Road Show

El momento más distendido llegó cuando el ingeniero bromeó sobre el reciente evento de exhibición que Colapinto realizó en las calles porteñas. "Supongo que fue todo ese trabajo de drifting en Buenos Aires, amigo", lanzó Barlow con humor.

El comentario desató las carcajadas de Colapinto, haciendo alusión a las maniobras y "donas" que el piloto regaló a los fanáticos argentinos hace pocas semanas en un evento que tuvo a Mercado Libre como main sponsor.

Lejos de conformarse, el pilarense cerró la comunicación con la mira puesta en el sábado. "Vamos mañana. Apenas empezamos el fin de semana", concluyó.

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Con este clima de confianza y buen humor, el equipo Alpine se prepara para defender la octava posición de largada en una carrera Sprint donde, por primera vez en el año, el argentino parte directamente en zona de puntos.