"El drifting en Buenos Aires": divertido cruce radial entre Franco Colapinto y su ingeniero tras el 8º puesto
El piloto argentino Franco Colapinto brilló este viernes en la clasificación Sprint en Miami y su ingenerio le recordó sus trompos en el Road Show.
La clasificación del Gran Premio de Miami no solo dejó un resultado histórico para Franco Colapinto, sino también un momento de complicidad que se volvió viral. Tras asegurar el octavo lugar en la parrilla del Sprint, el piloto argentino protagonizó un simpático intercambio radial con su ingeniero de pista en Alpine, Stuart Barlow.
Apenas finalizó la sesión, Barlow se comunicó con Colapinto para confirmarle que había logrado superar a uno de los autos más competitivos de la grilla. "Le ganaste a Hadjar", le informó el ingeniero.
"Bien, buen trabajo", respondió un Franco enfocado, aunque todavía sin conocer su posición final pero contento con su performance y la del equipo. "Somos octavos. Con neumáticos usados terminamos adelante de Hadjar. Muy buen trabajo, amigo", reforzó Barlow, destacando que el argentino logró el tiempo con gomas que no eran nuevas.
La broma a Franco Colapinto sobre el Road Show
El momento más distendido llegó cuando el ingeniero bromeó sobre el reciente evento de exhibición que Colapinto realizó en las calles porteñas. "Supongo que fue todo ese trabajo de drifting en Buenos Aires, amigo", lanzó Barlow con humor.
El comentario desató las carcajadas de Colapinto, haciendo alusión a las maniobras y "donas" que el piloto regaló a los fanáticos argentinos hace pocas semanas en un evento que tuvo a Mercado Libre como main sponsor.
Lejos de conformarse, el pilarense cerró la comunicación con la mira puesta en el sábado. "Vamos mañana. Apenas empezamos el fin de semana", concluyó.
Con este clima de confianza y buen humor, el equipo Alpine se prepara para defender la octava posición de largada en una carrera Sprint donde, por primera vez en el año, el argentino parte directamente en zona de puntos.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario