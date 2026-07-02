Álvaro Morales volvió a apuntar contra Maradona y calentó la previa de México-Inglaterra

El periodista además buscó diferenciar una eventual derrota mexicana de cualquier controversia arbitral o episodio extradeportivo. “Es probable que pierda la selección mexicana. Es fútbol. El Vasco Aguirre ya cumplió en comparación de la sinvergüenzada de quien nos dirigía el mundial pasado (el argentino Gerardo Martino). El Vasco ya cumplió”, señaló, respaldando el trabajo del actual entrenador del Tri y cuestionando la gestión anterior.

"NOS ENFRENTAMOS AL RIVAL MÁS DIFÍCIL"@AlvaritoMorales nos analiza las fortalezas y debilidades de Inglatera⚽ pic.twitter.com/xuYpxy1LrU — ESPN.com.mx (@ESPNmx) July 2, 2026

En el tramo final de su mensaje volvió a recurrir a referencias históricas relacionadas con la rivalidad entre argentinos e ingleses. “Hermanos míos, que si ustedes llegan a perder contra nosotros, nadie va a cometer dopaje y nadie va a hacer trampa, ni mucho menos como en el 90, les vamos a dar cantimploras con anestesia”, afirmó, aludiendo a la conocida anécdota del bidón de agua ofrecido al brasileño Branco durante el Mundial de Italia 1990.

Las declaraciones de Morales no tardaron en generar reacciones cruzadas en redes sociales. Mientras algunos usuarios mexicanos respaldaron el tono provocador del periodista, muchos aficionados argentinos y de otros países cuestionaron sus comentarios sobre Maradona y la reinterpretación del partido de 1986. A horas del choque entre México e Inglaterra, la tensión de la previa ya se trasladó del campo de juego al terreno mediático, con el recuerdo del Azteca como eje de una discusión que sigue despertando pasiones cuatro décadas después.