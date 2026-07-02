Álvaro Morales volvió a apuntar contra Maradona y calentó la previa de México-Inglaterra
Obsesionado con los argentinos, el periodista mexicano lanzó un mensaje dirigido a los ingleses antes del duelo de octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Azteca.
La previa del partido entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026 sumó un nuevo capítulo de polémica luego de las declaraciones de Álvaro Morales. El periodista mexicano, conocido por su odio a la Selección Argentina, publicó un mensaje dirigido especialmente al conjunto inglés y reavivó el debate sobre el histórico encuentro disputado en el Estadio Azteca durante el Mundial de 1986, donde Diego Armando Maradona fue la gran figura de la victoria albiceleste.
El escenario elegido para el cruce actual tiene una carga simbólica enorme para el fútbol mundial. Fue allí donde Argentina eliminó a Inglaterra hace cuatro décadas con dos goles que quedaron grabados en la historia: la célebre “Mano de Dios” y el inolvidable “Gol del Siglo”. Aprovechando ese contexto, Morales decidió enviar un mensaje desafiante a los ingleses y volvió a cuestionar aquel partido.
“La última vez que jugaron un Mundial en México, perdieron por una mano tramposa de un dopado. Yo les aseguro que si llegasen, hermanos míos, a perder contra la selección mexicana, van a perder bien. Ni Quiñones va a meter una mano, ni el árbitro… ¿sí?”, expresó el periodista en un video difundido en sus redes sociales. La frase rápidamente comenzó a circular entre aficionados de distintos países y generó una fuerte repercusión por el tono utilizado y por las referencias directas a Maradona.
Lejos de quedarse únicamente con la crítica al primer gol, Morales también puso en duda el valor histórico del segundo tanto convertido por Diego en aquel encuentro. “Hay que recordar aquel gol que llaman maravilloso, el mejor gol de la historia de Maradona, lo iban persiguiendo apenas y lo iban marcando. Una de las más grandes mentiras de la narrativa que nos han querido imponer”, sostuvo, minimizando una jugada que suele ser considerada una de las mejores en la historia de los Mundiales.
El periodista además buscó diferenciar una eventual derrota mexicana de cualquier controversia arbitral o episodio extradeportivo. “Es probable que pierda la selección mexicana. Es fútbol. El Vasco Aguirre ya cumplió en comparación de la sinvergüenzada de quien nos dirigía el mundial pasado (el argentino Gerardo Martino). El Vasco ya cumplió”, señaló, respaldando el trabajo del actual entrenador del Tri y cuestionando la gestión anterior.
En el tramo final de su mensaje volvió a recurrir a referencias históricas relacionadas con la rivalidad entre argentinos e ingleses. “Hermanos míos, que si ustedes llegan a perder contra nosotros, nadie va a cometer dopaje y nadie va a hacer trampa, ni mucho menos como en el 90, les vamos a dar cantimploras con anestesia”, afirmó, aludiendo a la conocida anécdota del bidón de agua ofrecido al brasileño Branco durante el Mundial de Italia 1990.
Las declaraciones de Morales no tardaron en generar reacciones cruzadas en redes sociales. Mientras algunos usuarios mexicanos respaldaron el tono provocador del periodista, muchos aficionados argentinos y de otros países cuestionaron sus comentarios sobre Maradona y la reinterpretación del partido de 1986. A horas del choque entre México e Inglaterra, la tensión de la previa ya se trasladó del campo de juego al terreno mediático, con el recuerdo del Azteca como eje de una discusión que sigue despertando pasiones cuatro décadas después.
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