Banfield vs. Midland, por la Copa Argentina 2026: horario, formaciones y TV
El Taladro enfrenta al equipo de la Primera Nacional en Morón por los octavos de final, en un duelo que promete ser una de las grandes historias de la jornada.
Banfield y Midland se enfrentarán este martes por los octavos de final de la Copa Argentina 2026, en un partido que tendrá como escenario el estadio Nuevo Francisco Urbano de Morón. El encuentro comenzará a las 21.15 y pondrá en juego un lugar entre los ocho mejores del certamen.
El conjunto del Sur llega al compromiso con un panorama mucho más alentador que semanas atrás. Después de atravesar un período complicado por las inhibiciones que condicionaban al club, Banfield consiguió levantar esas restricciones y pudo presentar oficialmente a sus cinco nuevos refuerzos.
El cambio de aire también tuvo una rápida respuesta dentro de la cancha. En su última presentación, el Taladro consiguió un triunfo de enorme importancia frente a Racing en Avellaneda. Alexander Machado, uno de los recién llegados, fue justamente el autor del gol que permitió quedarse con la victoria.
Cómo llegan Banfield y Midland a este duelo
La victoria ante Racing generó entusiasmo en Banfield y ahora el equipo dirigido por Pedro Troglio intentará trasladar ese impulso a la Copa Argentina. El objetivo es avanzar a los cuartos de final y continuar construyendo una nueva etapa después de un mercado que estuvo condicionado por cuestiones administrativas y económicas.
La institución logró finalmente levantar las inhibiciones que impedían incorporar jugadores y pudo presentar a sus cinco refuerzos. Esa posibilidad le permitió renovar un plantel que también sufrió una baja importante con la salida de Tiziano Perrota.
El delantero fue transferido al Elche y posteriormente cedido a Defensa y Justicia, por lo que Banfield ya no cuenta con su velocidad ni con su capacidad goleadora. El desafío para Troglio será encontrar nuevas soluciones ofensivas y conseguir que el equipo mantenga el nivel mostrado en Avellaneda.
Del otro lado estará Midland, uno de los equipos que viene llamando la atención en esta edición de la Copa Argentina. El conjunto dirigido por Joaquín Iturrería llega con una campaña destacada en la Primera Nacional y con la ilusión de seguir haciendo historia.
El Funebrero acumula cinco partidos sin perder y ocupa el cuarto puesto de la Zona B de la segunda categoría del fútbol argentino. Es una posición que refleja el buen rendimiento que viene mostrando durante su primera temporada en la categoría de plata. Pero su campaña no se limita al campeonato.
También consiguió avanzar varias rondas en la Copa Argentina después de eliminar a dos rivales de Primera División. En los 32avos de final dejó en el camino a Argentinos Juniors, mientras que en los 16avos consiguió otra clasificación importante frente a Deportivo Morón. Ahora tendrá una nueva oportunidad de dar el golpe ante Banfield.
Banfield vs. Midland, por la Copa Argentina 2026: probables formaciones
- Banfield: Facundo Sanguinetti; Brandon Oviedo, Santiago Daniele, Nicolás Meriano; Santiago López García, Santiago Esquivel, Tomás Adoryán, Ignacio Abraham; David Zalazar; Lisandro Piñero y Bruno Sepúlveda. DT: Pedro Troglio.
- Midland: Mauro Leguiza; Lautaro Díaz Laharque, Genaro Cepeda, Luciano Recalde, Mariano Penepil; Marcos Roseti, Nicolás Violini, Jesús Camaño, Facundo Marín; Ezequiel Bulacio y Jeremías Perales. DT: Joaquín Iturrería.
Banfield vs. Midland: otros datos
- Hora: 21.15.
- Estadio: Nuevo Francisco Urbano.
- Árbitro: Bruno Amiconi.
- VAR: José Carreras.
- TV: TyC Sports.
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