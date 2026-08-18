Banfield vs. Midland, por la Copa Argentina 2026: horario, formaciones y TV

El delantero fue transferido al Elche y posteriormente cedido a Defensa y Justicia, por lo que Banfield ya no cuenta con su velocidad ni con su capacidad goleadora. El desafío para Troglio será encontrar nuevas soluciones ofensivas y conseguir que el equipo mantenga el nivel mostrado en Avellaneda.

Del otro lado estará Midland, uno de los equipos que viene llamando la atención en esta edición de la Copa Argentina. El conjunto dirigido por Joaquín Iturrería llega con una campaña destacada en la Primera Nacional y con la ilusión de seguir haciendo historia.

El Funebrero acumula cinco partidos sin perder y ocupa el cuarto puesto de la Zona B de la segunda categoría del fútbol argentino. Es una posición que refleja el buen rendimiento que viene mostrando durante su primera temporada en la categoría de plata. Pero su campaña no se limita al campeonato.

También consiguió avanzar varias rondas en la Copa Argentina después de eliminar a dos rivales de Primera División. En los 32avos de final dejó en el camino a Argentinos Juniors, mientras que en los 16avos consiguió otra clasificación importante frente a Deportivo Morón. Ahora tendrá una nueva oportunidad de dar el golpe ante Banfield.

Banfield vs. Midland, por la Copa Argentina 2026: probables formaciones

Banfield: Facundo Sanguinetti; Brandon Oviedo, Santiago Daniele, Nicolás Meriano; Santiago López García, Santiago Esquivel, Tomás Adoryán, Ignacio Abraham; David Zalazar; Lisandro Piñero y Bruno Sepúlveda. DT: Pedro Troglio .

Facundo Sanguinetti; Brandon Oviedo, Santiago Daniele, Nicolás Meriano; Santiago López García, Santiago Esquivel, Tomás Adoryán, Ignacio Abraham; David Zalazar; Lisandro Piñero y Bruno Sepúlveda. DT: Pedro . Midland: Mauro Leguiza; Lautaro Díaz Laharque, Genaro Cepeda, Luciano Recalde, Mariano Penepil; Marcos Roseti, Nicolás Violini, Jesús Camaño, Facundo Marín; Ezequiel Bulacio y Jeremías Perales. DT: Joaquín Iturrería.

Banfield vs. Midland: otros datos