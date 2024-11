Amanda Serrano cayó ante Katie Taylor en una polémica pelea

Katie Taylor fue penalizada por darle un cabezazo a Amanda Serrano

A pesar de ser penalizada con un punto por un cabezazo en el octavo asalto, Taylor se las ingenió para mantenerse en el combate. Muchos creían que Serrano había hecho méritos suficientes para revertir la derrota sufrida dos años atrás en el Madison Square Garden, pero la decisión de los jueces dejó atónitos a los presentes. Con un marcador de 95-94 a favor de Taylor en las tres tarjetas, el estadio estalló en silbidos y expresiones de desaprobación mientras la irlandesa celebraba.

Por su parte, Serrano, visiblemente incrédula, se quedó en el ring sin poder ocultar su sorpresa ante el fallo. En cambio, Taylor se defendió de las críticas al resultado: "No me importa lo que digan, no peleé de forma sucia", afirmó al terminar el combate. El desenlace dejó un sabor amargo para muchos fanáticos, que consideraron que la puertorriqueña había sido la verdadera ganadora de la noche.