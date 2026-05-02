Boxeo: el argentino Ismael Flores brilló en Las Vegas y le ganó al mexicano Isaac Lucero

Boxeo: las cifras de un campeón en ascenso

La jerarquía de Flores quedó plasmada en las tarjetas de los jueces tras una batalla intensa contra un rival de fuste como Lucero. Con este resultado, el palmarés del argentino se vuelve aún más imponente:

Récord actualizado: 18 victorias (12 por la vía rápida), una sola derrota y un combate sin decisión.

Racha invicta: Con este triunfo, Ismael encadena ocho victorias consecutivas .

Escenario de élite: El debut se produjo en el mismo cuadrilátero que ha albergado las peleas más memorables del deporte actual.

Instalado ahora en la consideración de los grandes promotores internacionales, Flores ratifica su gran momento deportivo. La victoria sobre el invicto mexicano lo posiciona como un contendiente serio para grandes desafíos en la categoría, llevando la bandera argentina a lo más alto en la noche de Las Vegas.