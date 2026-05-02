Boxeo: el argentino Ismael Flores brilló en Las Vegas y le ganó al mexicano Isaac Lucero
"El Terrible", oriundo de Misiones, tuvo su bautismo en la "Ciudad del Pecado" y obtuvo una histórica victoria ante un rival que llegaba invicto.
El boxeo argentino vivió una noche consagratoria en el T-Mobile Arena, el mítico epicentro del pugilismo moderno en Las Vegas. En un debut soñado ante una multitud de 20 mil espectadores, el misionero Ismael “El Terrible” Flores demostró por qué es una de las grandes promesas de la región.
"El Terrible" tuvo una velada inolvidable al vencer por puntos al mexicano Isaac “Puro México” Lucero, quien llegaba a este combate sin conocer la derrota.
Flores, nacido en Campo Grande y radicado en España, asumió el reto más importante de su carrera a los 27 años. Desde el primer asalto, el argentino impuso el ritmo y la potencia que lo llevaron a ostentar el título de campeón iberoamericano de la WBA.
Con esta victoria, el "Terrible" no solo conquista la "Ciudad del Pecado", sino que estira su racha positiva tras su última gran actuación en octubre, donde había vencido al español Oliver Quintana Sánchez.
Boxeo: las cifras de un campeón en ascenso
La jerarquía de Flores quedó plasmada en las tarjetas de los jueces tras una batalla intensa contra un rival de fuste como Lucero. Con este resultado, el palmarés del argentino se vuelve aún más imponente:
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Récord actualizado: 18 victorias (12 por la vía rápida), una sola derrota y un combate sin decisión.
Racha invicta: Con este triunfo, Ismael encadena ocho victorias consecutivas.
Escenario de élite: El debut se produjo en el mismo cuadrilátero que ha albergado las peleas más memorables del deporte actual.
Instalado ahora en la consideración de los grandes promotores internacionales, Flores ratifica su gran momento deportivo. La victoria sobre el invicto mexicano lo posiciona como un contendiente serio para grandes desafíos en la categoría, llevando la bandera argentina a lo más alto en la noche de Las Vegas.
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