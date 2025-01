Ander Herrera cautivó en su presentación en Boca: un mensaje de Paredes y su sueño cumplido

El futbolista español, ex Atlético de Bilbao, destacó la influencia de Leandro Paredes en su decisión de cruzar el Atlántico. "Me escribió, me felicitó y me habló muy bien de la institución. Me resaltó lo importante que es jugar acá", confesó Herrera, alimentando aún más las expectativas sobre la posible llegada del mediocampista campeón del mundo al equipo.

Ander Herrera: “Quería terminar mi carrera jugando en este club”

Con una carrera de prestigio en Europa y tras representar a su país en competiciones internacionales, Herrera aseguró que Boca era un destino soñado para él. “Tenía muchas ganas de cumplir este sueño. Hace unos meses le dije a alguien que si salía esta oportunidad, que le diera para adelante. Quería terminar mi carrera y poder decir que jugué en Boca”, afirmó con orgullo.

Además, comparó el prestigio del club con gigantes europeos como el Real Madrid, Bayern Múnich y Manchester United.

Sobre su adaptación al fútbol argentino, destacó que no siente la necesidad de cambiar su estilo de juego, pero sí de ajustarse a ciertos matices. “El fútbol es fútbol en todo el mundo. Mi juego me ha llevado a tener la carrera que tuve, pero aquí hay que pensar antes de recibir la pelota. El fútbol argentino es aguerrido, y jugar contra Boca siempre es especial para los rivales”, reflexionó.

El desafío de la Bombonera y la Copa Libertadores en Boca

Con su debut en La Bombonera a la vuelta de la esquina, Herrera admitió que trata de mantener la calma: “Jugar en esa cancha con esta camiseta va a ser especial, pero trato de pensar en el día a día”.

Respecto a la Copa Libertadores, no ocultó su entusiasmo, aunque prefirió ser cauteloso: “Es la Champions de Sudamérica y genera mucha pasión, pero prefiero ir paso a paso. Primero están los playoffs y el partido contra Argentinos Juniors. Sé que los brasileños vienen dominando, pero lo enfrentaremos con respeto”.

El vasco también elogió a los referentes del plantel, como Edinson Cavani y Marcos Rojo, a quienes considera líderes del grupo. Por último, tuvo un gesto de gratitud hacia Nacho Miramón por cederle la camiseta número 21, un detalle que destacó al cierre de su conferencia.