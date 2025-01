Ander Herrera se perderá el próximo partido de Boca: el motivo

El debut de Boca en el Torneo Apertura no fue el esperado, y además del empate sin goles ante Argentinos Juniors, el equipo sufrió una baja sensible: Ander Herrera no estará presente en el próximo encuentro ante Unión de Santa Fe debido a un golpe en la zona lumbar que le genera un fuerte dolor y le impide estar con tranquilidad dentro de la cancha.