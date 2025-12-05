Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger y los shows que marcaron el sorteo mundialista

bocelli

Su aparición, cargada de solemnidad, marcó un contraste poderoso con lo que vendría luego: una sucesión de números que subieron progresivamente la energía de la sala antes del plato fuerte interpretado por Williams y Scherzinger. El evento destacó también por un cierre inesperado.

Aunque no figuraba en la grilla pública, la ceremonia contempló una aparición especial de Village People, quienes interpretaron “Y.M.C.A.” ante un público que se sorprendió al verlos irrumpir en el escenario del Centro Kennedy. La intervención sirvió como despedida festiva de un sorteo que combinó música, emoción y anticipación deportiva, dejando instalada la expectativa por la cuenta regresiva rumbo al Mundial 2026.