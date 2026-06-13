El golazo de Vinicius Jr. para igualar el encuentro entre Brasil y Marruecos

La jugada que rompió el cero ocurrió a los 21 minutos del primer tiempo. Marruecos recuperó la pelota en la zona central y metió un contraataque letal que agarró mal parada a la defensa de la Verdeamarela.

Tras una rápida transición, llegó un preciso y quirúrgico pase en profundidad que rompió la línea de los centrales brasileños. Saibari picó al vacío con total velocidad, leyó a la perfección la rápida salida de Alisson Becker y, con una categoría asombrosa, definió por encima del arquero con un sutil toque sutil.

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Saibari pone el 1-0 ante Brasilpic.twitter.com/2CMREJEkZv — minutouno (@minutounocom) June 13, 2026