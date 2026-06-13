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El golazo de Vinicius Jr. para igualar el encuentro entre Brasil y Marruecos

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El Mundial 2026 esperaba este tipo de partidos de alto impacto: Vinicius Jr. llegó para traer calma a un Brasil que no responde colectivamente.

Vinicius Jr. reaccionó y puso el empate para Brasil

Vinicius Jr. reaccionó y puso el empate para Brasil, en su duelo con Marruecos.

Este sábado, Brasil y Marruecos se miden en el MetLife Stadium de New Jersey, en el marco de su debut en el Grupo C del Mundial 2026. Ante 82.500, Marruecos puso primera y convirtió un golazo de la mano de Saibari, a los 21, minutos. Pero Vinicius Jr. logró reaccionar y puso a la verdeamarela en igualdad.

El tanto del astro brasileño sucedió a los 32' de iniciado el encuentro, 11 minutos después de que los marroquíes sorprendieran al conjunto sudamericano.

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El golazo de Saibari para Marruecos que sorprendió a Brasil

En el arranque del encuentro en el MetLife Stadium, la selección de Marruecos sorprendió por completo a Brasil y se puso en ventaja 1-0 gracias a una genialidad de Ismael Saibari. El conjunto conducido por Carlo Ancelotti, que saltó a la cancha cargando con todo el favoritismo y con estrellas de la talla de Vinícius Júnior y Rodrygo, se vio sorprendido por el orden táctico y la verticalidad del elenco africano desde el pitazo inicial.

La jugada que rompió el cero ocurrió a los 21 minutos del primer tiempo. Marruecos recuperó la pelota en la zona central y metió un contraataque letal que agarró mal parada a la defensa de la Verdeamarela.

Tras una rápida transición, llegó un preciso y quirúrgico pase en profundidad que rompió la línea de los centrales brasileños. Saibari picó al vacío con total velocidad, leyó a la perfección la rápida salida de Alisson Becker y, con una categoría asombrosa, definió por encima del arquero con un sutil toque sutil.

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