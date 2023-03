La picante chicana de Andrés Fassi a Martín Demichelis: "Tenés que buscarlo para..."

Lógicamente, esta picante frase tiene un contexto: Talleres fue a buscar a Demichelis luego de la salida de Alexander "Cacique" Medina a mediados de 2021 y éste, quien trabajaba en las divisiones formativas del Bayern Munich en Alemania declinó la propuesta.

Luego, vino el segundo capítulo: cuando Marcelo Gallardo anunció que se marchaba del Millonario, en la directiva de la institución de Núñez la primer opción fue Micho, quien justamente estaba esperando la oportunidad de su vida.

En ese contexto, con Demichelis ya confirmado y en plena conformación de su cuerpo técnico, quisieron tentar a Javier Gandolfi para sumarse como ayudante de campo mientras Talleres se quedaba sin DT.

Finalmente, Gandolfi optó por quedarse en Córdoba y el cuerpo técnico del exjugador de la Selección Argentina terminó conformado por Germán Lux y Javier Pinola. Ahora, el equipo albiazul encontró el camino y comenzó muy bien el torneo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

A pesar de que pidió encarecidamente que sus dichos no trascendieran, Fassi olvidó que el evento estaba siendo transmitido por el canal de You Tube: "Esto que quede acá. Les pido por favor que no salga de acá. Somos solamente 600. Espero que no”.

Lo que no tuvo es cuenta que, además de esos 600 presentes en el lugar, otros 12 mil hinchas estaban siguiendo el evento vía Internet...