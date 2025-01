Andries Noppert se acerca a San Lorenzo: el tremendo guiño del arquero neerlandés

El jugador, actualmente en el Heerenveen, confirmó que existen conversaciones para que se convierta en refuerzo del Ciclón y no ocultó su emoción por la posibilidad de vivir la experiencia en Argentina. "Es un honor que un club como San Lorenzo se interese en mí. Conozco su hinchada, vi videos, y lo que pasó en el Mundial contra Argentina me impresionó. Es algo que me gustaría vivir", expresó.