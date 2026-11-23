Sin embargo, el episodio tuvo una explicación médica. Paredes había presentado síntomas de malestar durante el partido y fue reemplazado a los 58 minutos. Posteriormente, fue trasladado a una clínica privada, donde los estudios confirmaron valores normales y un cuadro de deshidratación combinado con agotamiento físico.

El propio jugador llevó tranquilidad a través de Instagram: “Estamos bien. Aguante Boca hoy y siempre”. También bromeó sobre lo sucedido: “Gracias a todos por los mensajes, fue solo un mareo por tantas vueltas juntas”. Finalmente, pudo regresar con normalidad junto al plantel y celebró una consagración que difícilmente olvidará.