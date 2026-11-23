Di María reveló qué le dijo a Paredes tras el desmayo en los festejos de Boca: su teoría
El campeón del mundo contó que se comunicó con su amigo después de la consagración xeneize y se tomó con humor el episodio que generó preocupación.
Ángel Di María no quiso dejar pasar la oportunidad de felicitar a Leandro Paredes por la conquista de la Copa Sudamericana 2026 con Boca. Después del triunfo por 2-0 ante Atlético Mineiro en la final disputada en Barranquilla, el futbolista de Rosario Central se comunicó con su amigo y excompañero de la Selección argentina.
Tras la victoria de Central en el Gigante de Arroyito por el Torneo Clausura, Fideo fue consultado por la consagración del Xeneize y contó cómo vivió el título de Paredes, con quien compartió grandes momentos en el seleccionado nacional.
“Le mandé un mensaje. Estaba muy contento por él. Cuando uno tiene amigos de toda la vida que logran cosas, que logran sueños, es algo muy lindo, uno se pone muy feliz. Después no sé qué le pasó, se desmayó ahí. Nos reímos un poco, pero lo importante es que estaba bien, que pudo disfrutar con sus compañeros y eso es lo más lindo”, expresó.
La peculiar teoría de Di María sobre el desmayo de Paredes tras ganar la Sudamericana con Boca
El mediocampista había protagonizado un momento de preocupación apenas terminó el encuentro. Mientras brindaba una entrevista con DSports, el capitán de Boca se desvaneció frente a las cámaras, después de alcanzar a expresar su felicidad por el campeonato.
Al recordar la situación, Di María sorprendió con una explicación cargada de humor: “Para mí estaba cagado, le bajó todo el cagazo”, comentó entre risas. Luego mencionó la explicación que había dado el propio futbolista: “Él lo dijo: después de dar tantas vueltas se terminó mareando”.
Sin embargo, el episodio tuvo una explicación médica. Paredes había presentado síntomas de malestar durante el partido y fue reemplazado a los 58 minutos. Posteriormente, fue trasladado a una clínica privada, donde los estudios confirmaron valores normales y un cuadro de deshidratación combinado con agotamiento físico.
El propio jugador llevó tranquilidad a través de Instagram: “Estamos bien. Aguante Boca hoy y siempre”. También bromeó sobre lo sucedido: “Gracias a todos por los mensajes, fue solo un mareo por tantas vueltas juntas”. Finalmente, pudo regresar con normalidad junto al plantel y celebró una consagración que difícilmente olvidará.
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