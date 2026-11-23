Thiago Almada, tras su doblete en River: la confesión sobre sus días difíciles y el apoyo de Scaloni
Thiago Almada hizo dos goles en el 3-1 de River ante Lanús, admitió que no estaba en un buen nivel y destacó el respaldo de Scaloni en la Selección.
Thiago Almada fue la figura de River en el 3-1 ante Lanús que el domingo le dio el pase a los cuartos de final del Torneo Clausura. Hizo dos goles y participó en el otro. Después del partido habló del mal momento que venía atravesando: "Sabía que no estaba teniendo un buen nivel, tuve unos días difíciles".
El volante abrió el marcador de penal, a los 15 minutos del primer tiempo, después de la falta de Carlos Izquierdoz sobre Nicolás Otamendi. Ramiro Carrera empató para el Granate y el partido se fue 1-1 al entretiempo. En el complemento, un tiro libre de Almada pegó en el travesaño y Tobías Andrada empujó el rebote para el 2-1. Sobre el final, en un contraataque que condujo Andrada, el ex Vélez definió de zurda ante el arquero Losada para el 3-1.
El apoyo de Lionel Scaloni y el costado familiar de Thiago Almada
Almada llegó al Millonario en el último mercado como uno de los refuerzos más caros, pero su rendimiento venía siendo irregular y había recibido críticas. El volante reconoció que su entorno también lo sufrió: "Cuando uno es jugador, también la familia sufre", dijo, y contó que se apoyó en ella para salir adelante.
Además, contó que lo ayudaron mucho el respaldo de Lionel Scaloni y los días que pasó con la Selección Argentina en la última fecha FIFA. Antes del amistoso con Costa Rica, el DT le había pedido tiempo a la gente de River y había asegurado que el volante "va a jugar bien".
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Sobre el partido, Almada destacó que a Lanús lo considera un rival difícil, con buen pie y buen físico. También dijo que el equipo plasmó lo que había trabajado en la semana y que River tiene que ganar y jugar bien porque es lo que pide la gente que paga la entrada.
Qué viene para River en el Torneo Clausura
El equipo de Leonardo Ponzio jugará los cuartos de final ante Instituto, en Córdoba, el fin de semana del 29 de noviembre. La Gloria eliminó a Huracán con un 2-1 y es local por haber terminado mejor ubicado en la fase de grupos.
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