Sobre el partido, Almada destacó que a Lanús lo considera un rival difícil, con buen pie y buen físico. También dijo que el equipo plasmó lo que había trabajado en la semana y que River tiene que ganar y jugar bien porque es lo que pide la gente que paga la entrada.

Qué viene para River en el Torneo Clausura

El equipo de Leonardo Ponzio jugará los cuartos de final ante Instituto, en Córdoba, el fin de semana del 29 de noviembre. La Gloria eliminó a Huracán con un 2-1 y es local por haber terminado mejor ubicado en la fase de grupos.