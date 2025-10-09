Ángel Di María, presente en La Bombonera para despedir a Miguel Ángel Russo
El campeón del mundo y sus compañeros de Rosario Central viajaron a Buenos Aires para despedir al entrenador. Parte de sus cenizas descansarán en el Gigante.
El capitán Ángel Di María, junto a sus compañeros de Rosario Central, viajó a Buenos Aires para participar del último adiós a Miguel Ángel Russo en La Bombonera. El entrenador fue despedido con emoción por el plantel y la dirigencia canalla, encabezada por Gonzalo Belloso, quien confirmó que parte de sus cenizas reposarán en Arroyito.
El gesto del plantel, sumado al entrenador Ariel Holan, fue una muestra de respeto y gratitud hacia el técnico que los condujo a la Copa de la Liga Profesional 2023, devolviendo al club a los primeros planos del fútbol argentino.
Visiblemente emocionado, Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central y amigo personal de Russo, expresó ante la prensa: “Miguel fue más que un entrenador, fue un ejemplo de vida. Compartimos muchas cosas juntos. Parte de sus cenizas van a descansar en el Gigante de Arroyito, su casa, como él quería”. El dirigente estuvo junto a Russo durante sus últimas horas y destacó la fortaleza del DT: “Hasta el final mantuvo su serenidad, siempre pensando en los demás antes que en él”.
La conexión de Miguel Ángel Russo y Rosario Central
El vínculo entre Miguel Ángel Russo y Rosario Central trasciende generaciones. Como jugador, como técnico y como referente, su nombre quedó grabado en la historia auriazul. Bajo su conducción, el equipo rosarino recuperó competitividad, identidad y una conexión especial con su gente.
La presencia de todo el plantel en La Bombonera simbolizó ese lazo eterno entre el club y su querido entrenador. En Arroyito, donde será homenajeado nuevamente, Miguel Russo tendrá su lugar eterno: en la memoria, el corazón y el césped del Gigante para un entrenador que siempre se prestó al máximo y dio la cara por una Institución en los peores momentos más allá de todo-
