Ángel Di María, presente en La Bombonera para despedir a Miguel Ángel Russo

La conexión de Miguel Ángel Russo y Rosario Central

El vínculo entre Miguel Ángel Russo y Rosario Central trasciende generaciones. Como jugador, como técnico y como referente, su nombre quedó grabado en la historia auriazul. Bajo su conducción, el equipo rosarino recuperó competitividad, identidad y una conexión especial con su gente.

La presencia de todo el plantel en La Bombonera simbolizó ese lazo eterno entre el club y su querido entrenador. En Arroyito, donde será homenajeado nuevamente, Miguel Russo tendrá su lugar eterno: en la memoria, el corazón y el césped del Gigante para un entrenador que siempre se prestó al máximo y dio la cara por una Institución en los peores momentos más allá de todo-