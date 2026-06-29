Ángel Di María renovó con Rosario Central y va por el sueño de la Copa Libertadores

El objetivo de Rosario Central: la Copa Libertadores 2026

Con la continuidad asegurada de Di María, Rosario Central afrontará los octavos de final de la Copa Libertadores, instancia en la que ya tiene rival confirmado: Corinthians. En ese panorama, el equipo argentino buscará seguir avanzando en la competencia y poco a poco encontrar el mejor nivel posible cómo equipo para poder cumplir el sueño de todos los hinchas que se ilusionan con seguir contando con el campeón del mundo.