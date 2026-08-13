Independiente oficializó la salida de Gustavo Quinteros: "Más allá de los resultados..."

Además señala que “más allá de los resultados, queda el respeto por el trabajo, por haber asumido el compromiso y por haber intentado llevar adelante su idea en una camiseta que pesa, que emociona y que obliga”.

Por otro lado, la institución informa que Hugo Tocalli estuvo a cargo del entrenamiento del plantel profesional durante la jornada que termina, pero serán Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio quienes conducirán los destinos del equipo de manera interina hasta la contratación de un nuevo entrenador.

Si bien la búsqueda recién comienza y todavía no existe una decisión tomada, por estas horas los nombres de Omar De Felippe y Rubén Darío Insúa son los que más suenan como potenciales candidatos para convertirse en el nuevo entrenador del Rojo.