Independiente oficializó la salida de Gustavo Quinteros: "Más allá de los resultados..."
La institución de Avellaneda confirmó la salida del DT y ponderó que haya “intentado llevar adelante su idea en una camiseta que pesa, emociona y obliga”.
Como ya se informó, la dirigencia de Independiente decidió despedir a Gustavo Quinteros después de la contundente derrota por 4-0 ante Atlético de Tucumán, que significó la eliminación en los octavos de final de la Copa Argentina 2026.
La decisión se tomaba luego de una reunión realizada en el predio de la institución, encabezada por el presidente Néstor Grindetti y la participación del secretario Daniel Seoane y los vocales Carlos Sartori y Adrián Espósito.
Tras analizar el presente deportivo y las declaraciones realizadas por el DT luego de la goleada, los dirigentes del Rojo determinaron que el entrenador que tenía contrato vigente hasta diciembre próximo no continuara al frente del plantel profesional, decisión que trascendió apenas se había tomado.
Pero fue recién en la tarde-noche de este jueves que la institución de Avellaneda hizo oficial la salida del técnico con un comunicado dirigido a socios e hinchas en el que se confirma que “Gustavo Quineros ya no es entrenador del primer equipo”.
“Les comunicamos a los socios, socias e hinchas que Gustavo Quinteros ya no es el entrenador del primer equipo de Independiente”, quien “llegó con la responsabilidad y el desafío enorme de ponerse al frente de un Club que exige todo, siempre”, indicó el club en el texto publicado en redes sociales.
Además señala que “más allá de los resultados, queda el respeto por el trabajo, por haber asumido el compromiso y por haber intentado llevar adelante su idea en una camiseta que pesa, que emociona y que obliga”.
Por otro lado, la institución informa que Hugo Tocalli estuvo a cargo del entrenamiento del plantel profesional durante la jornada que termina, pero serán Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio quienes conducirán los destinos del equipo de manera interina hasta la contratación de un nuevo entrenador.
Si bien la búsqueda recién comienza y todavía no existe una decisión tomada, por estas horas los nombres de Omar De Felippe y Rubén Darío Insúa son los que más suenan como potenciales candidatos para convertirse en el nuevo entrenador del Rojo.
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