Dura sanción a Maravilla Martínez tras la roja directa en La Paternal: se pierde el duelo con Boca
El delantero de Racing fue expulsado por el codazo que le infringió a Kevin Gutiérrez en el partido donde los de Avellaneda cayeron ante Argentinos Juniors.
El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó este jueves la sanción que recae sobre Adrián ‘Maravilla’ Martínez, el delantero de Racing que fue expulsado en la derrota ante a Argentinos Juniors.
Como se sabe, el Bicho se hizo fuerte en La Paternal y derrotó por 2-1 a la Academia por la cuarta fecha del Torneo Clausura, en un partido en el que los de Avellaneda debieron remarla tras la expulsión de su delantero debido a un codazo a Kevin Gutiérrez.
Ahora, el juzgado de la AFA dictaminó que la tarjeta roja sacada por el árbitro de manera directa por el árbitro Pablo Dóvalo equivale una sanción de tres fechas sin poder disputar un partido por el Torneo Clausura, de manera que Maravilla se pierde el partido con Boca.
El oriundo de Campana había sido echado a los 20 minutos del partido luego de golpear con el codo, de manera voluntaria, al centrocampista de Argentinos; si bien la jugada siguió, cuando la pelota salió del campo, el árbitro la revisó en el VAR para verificar que el jugador del Bicho no estaba simulando tirado en el piso, sancionándole la tarjeta roja al futbolista de Racing.
Las expulsiones de Maravilla Martínez
Adrián ‘Maravilla’ Martínez acumula cinco expulsiones en los 117 partidos disputados con la camiseta de la Academia: la primera fue en 2024, contra Gimnasia y Esgrima La Plata por la Liga Profesional.
La siguiente fue en la victoria frente a San Martín de San Juan por 3-1 en dieciseisavos de final de la Copa Argentina, donde Martínez había convertido dos goles pero la expulsión opacó la gran noche del delantero.
La tercera expulsión sucedió también en la Copa Argentina pero en la instancia de cuartos de final contra River, cuando Maximiliano Salas convirtió el gol que eliminó al equipo de Avellaneda mientras Martínez era echado por la doble amarilla a lo largo del partido, también por codazos a Juan Portillo y Martínez Quarta.
La anterior expulsión recibida antes de Argentinos fue frente a Rosario Central en una nueva caída de Racing por 2-1 en el estadio Gigante de Arroyito por los cuartos de final del Torneo Apertura, cuando ‘Maravilla’ empujó bruscamente a Emanuel Coronel en un incidente advertido por el VAR y el árbitro Darío Herrera.
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