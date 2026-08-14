Dura sanción a Maravilla Martínez tras la roja directa en La Paternal: se pierde el duelo con Boca

La siguiente fue en la victoria frente a San Martín de San Juan por 3-1 en dieciseisavos de final de la Copa Argentina, donde Martínez había convertido dos goles pero la expulsión opacó la gran noche del delantero.

La tercera expulsión sucedió también en la Copa Argentina pero en la instancia de cuartos de final contra River, cuando Maximiliano Salas convirtió el gol que eliminó al equipo de Avellaneda mientras Martínez era echado por la doble amarilla a lo largo del partido, también por codazos a Juan Portillo y Martínez Quarta.

La anterior expulsión recibida antes de Argentinos fue frente a Rosario Central en una nueva caída de Racing por 2-1 en el estadio Gigante de Arroyito por los cuartos de final del Torneo Apertura, cuando ‘Maravilla’ empujó bruscamente a Emanuel Coronel en un incidente advertido por el VAR y el árbitro Darío Herrera.