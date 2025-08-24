Jorgelina Cardoso, tras el golazo de Di María en el clásico: "Siempre demuestra en el momento justo"
La esposa de Fideo habló luego del triunfo de Rosario Central ante Newell’s. Se emocionó al recordar el regreso del futbolista y destacó su vigencia en el Torneo Clausura 2025.
La noche del clásico rosarino tuvo a Ángel Di María como protagonista absoluto. Con un golazo de tiro libre, el ídolo de Rosario Central le dio el triunfo al Canalla ante Newell’s en el Gigante de Arroyito, por el Torneo Clausura 2025. Y, tras la victoria, Jorgelina Cardoso, esposa del Fideo, habló en SportsCenter sobre el presente de su marido y el significado de esta vuelta al club de sus amores.
“Sí, todo el tiempo hablamos de los partidos, del que viene, del que pasó, analizamos. Y sí, fue así”, dijo Jorgelina, en referencia a las palabras de Di María después del encuentro, cuando contó que su “jermu” le había pedido que aprovechara su chance.
Con la emoción todavía a flor de piel, Cardoso también reconoció el sufrimiento que atravesó la familia durante los años en los que el regreso parecía imposible: “Es verdad. Los papás, las hermanas, nosotros, sufrimos un montón. Lo decíamos hacía tiempo esto de volver, y se sufre. La gente piensa un montón de cosas que no son. Yo siempre le digo: ‘Vos quedate tranquilo, que hablás con los pies’. Y lo demuestra siempre, y siempre en el momento justo”.
Hincha confesa de Central, no ocultó su felicidad por el presente que vive el club y su esposo: “Yo soy muy hincha de Central y la felicidad esta la vivo por partida doble: por Central y por él. En Europa nos quedábamos hasta tarde viendo y sufriendo los clásicos, y Ángel iba a entrenar sin dormir por la diferencia horaria”.
Respecto al tiro libre que terminó en gol, y que pudo haber ejecutado Nacho Malcorra, señaló: “Cualquiera le tiene que pegar para hacer goles. Cuando sale Ángel, sigo loca queriendo lo mejor para Central, siempre. Obviamente, si lo hace Ángel me encanta, pero Nacho es lo que es y lo hace perfecto también, así que cualquiera que lo haga está bien y lo disfrutamos”.
Finalmente, sobre el objetivo que persigue Di María con el Canalla, Jorgelina fue contundente: “Ya sé lo que dijo. Y siempre él va por más, no le importa su edad, no le importa nada. Él siempre quiere más, no se conforma con nada, ni con un gol ni con un título. Él siempre va por más y yo siempre atrás apoyando”.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario