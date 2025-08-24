Jorgelina Cardoso, tras el golazo de Di María en el clásico: "Siempre demuestra en el momento justo"

Con la emoción todavía a flor de piel, Cardoso también reconoció el sufrimiento que atravesó la familia durante los años en los que el regreso parecía imposible: “Es verdad. Los papás, las hermanas, nosotros, sufrimos un montón. Lo decíamos hacía tiempo esto de volver, y se sufre. La gente piensa un montón de cosas que no son. Yo siempre le digo: ‘Vos quedate tranquilo, que hablás con los pies’. Y lo demuestra siempre, y siempre en el momento justo”.