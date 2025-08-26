La llamativa respuesta de Ángel Di María a Marcelo Gallardo: "Yo no lo estoy sintiendo"
El goleador del clásico rosarino sorprendió su respuesta sobre dichos del entrenador de River, y también ironizó sobre su cercanía con Chiqui Tapia.
Tras convertirse en el héroe de Rosario Central con un golazo para ganar el clásico ante Newell's, Ángel Di María brindó este martes una conferencia de prensa en la que tocó varios temas y hasta respondió a unas declaraciones de Marcelo Gallardo.
El entrenador de River había señalado que a jugadores como "Fideo" o Leandro Paredes podía costarle volver a adaptarse al fútbol argentino luego de tantos años en el exterior.
El campeón del mundo primeramente se mostró en desacuerdo con el DT, pero luego sí señaló algunas diferencias respecto al juego en Europa y la Argentina.
"En el tema de Gallardo, lo escuché. Pero yo no estoy sintiendo que me esté costando", señaló Di María, aunque luego aclaró: "Sí quizás en el tema de que es más friccionado y no te dan respiro, que hay una diferencia muy grande con Europa, pero es lo único. Yo siento que me adapté muy bien".
En tanto, el futbolista rosarino se refirió al desempeño grupal y su rol en el equipo, y sentenció: "Respecto a que no salgan las cosas, esto no es tenis, y es un juego de equipo".
"Fideo" también hizo hincapié a los días y horarios de los partidos de Rosario Central y fue irónico respecto a su cercanía con el presidente de la AFA. "Yo no soy el que elige los horarios. Yo no llamo a Chiqui Tapia y le digo de jugar los sábados. Tampoco quiero jugar a las 4 de la tarde, prefiero dormir la siesta", bromeó.
En otro tramo de la conferencia, el goleador del clásico rosarino salió al cruce de las críticas sobre supuestos beneficios arbitrales a favor del "Canalla" y, de paso, le tiró un palazo a Boca que no pasó para nada desapercibido.
“Si hablamos de eso, deberíamos hablar del gol de Boca contra Banfield, que para mí fue falta antes del gol de Merentiel”, disparó el delantero, en referencia al tanto del uruguayo en el triunfo del "Xeneize" ante el "Taladro".
En medio de las consultas sobre los penales cobrados a favor del equipo de Ariel Holan, "Fideo" apuntó: “Ya estoy acostumbrado a que siempre me metan en todos los quilombos. Lo de los penales siempre es lo mismo: se habla mucho más cuando hay un jugador importante. Los dos penales que tuvimos fueron claros. Si tuviésemos ayuda, estaríamos primeros”.
Te puede interesar
Dejá tu comentario