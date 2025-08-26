La llamativa respuesta de Ángel Di María a Marcelo Gallardo: "Yo no lo estoy sintiendo"

En tanto, el futbolista rosarino se refirió al desempeño grupal y su rol en el equipo, y sentenció: "Respecto a que no salgan las cosas, esto no es tenis, y es un juego de equipo".

"Fideo" también hizo hincapié a los días y horarios de los partidos de Rosario Central y fue irónico respecto a su cercanía con el presidente de la AFA. "Yo no soy el que elige los horarios. Yo no llamo a Chiqui Tapia y le digo de jugar los sábados. Tampoco quiero jugar a las 4 de la tarde, prefiero dormir la siesta", bromeó.

En otro tramo de la conferencia, el goleador del clásico rosarino salió al cruce de las críticas sobre supuestos beneficios arbitrales a favor del "Canalla" y, de paso, le tiró un palazo a Boca que no pasó para nada desapercibido.

“Si hablamos de eso, deberíamos hablar del gol de Boca contra Banfield, que para mí fue falta antes del gol de Merentiel”, disparó el delantero, en referencia al tanto del uruguayo en el triunfo del "Xeneize" ante el "Taladro".

En medio de las consultas sobre los penales cobrados a favor del equipo de Ariel Holan, "Fideo" apuntó: “Ya estoy acostumbrado a que siempre me metan en todos los quilombos. Lo de los penales siempre es lo mismo: se habla mucho más cuando hay un jugador importante. Los dos penales que tuvimos fueron claros. Si tuviésemos ayuda, estaríamos primeros”.