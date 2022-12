El descargo de Toti Pasman por sus dichos contra Ángel Di María

En su cuenta de Twitter, donde Pasman compartió el video, adelantó: “Parte de mi descargo del caso Di María. Me equivoqué, disculpas. Sos crack fideo, toda la gloria para vos, más que merecida”.

“En su momento, pensé que el ciclo de Di María en la Selección estaba terminado. Pensé que Di María era lo mismo que Higuaín, Mascherano, Viglia, Rojo, Lavezzi, hasta Agüero”, comparó.

Al darse cuenta de la inclusión del Kun en la lista, hizo una aclaración antes de que se generara más repudio y se atajó: “Lo de Agüero es una situación aparte porque tuvo el problema de salud, sino seguramente hubiese estado en este plantel y tambien hubiese sido campeón del mundo. Creo que no de titular, pero hubiese tenido su lugar”.

toti pasman di maria

“La verdad que me equivoqué, y no solamente me equivoqué en el concepto. Puedo entender que un jugador terminó su ciclo en la Selección, lo decís y, como me enseñó Macaya una vez, si vos lo decís con argumentos y sin faltar el respeto, no hay ningún problema”, justificó, algo que no sucedió con su rol de periodista.

"Bueno, las formas que yo elegí quizás no fueron las mejores. Tampoco es para rasgarme tanto las vestiduras, pero bueno, hice un show en televisión, no quedó bien, me escribió la mujer, sé que le molestó, y no tengo problema en poner la otra mejilla, que ya la puse el año pasado después del gol en el Maracaná”, reconoció.

El vergonzoso video de Toti Pasman, arrodillado, criticando a Ángel Di María

“Mundiales, copas américas, me quiero poner de rodillas, como hincha de la Selección le quiero pedir a Scaloni que no lo ponga más de titular a Di María, por favor”, decía Pasman juntando sus manos en señal de rezo.

“¿Qué hemos hecho los hinchas de la Selección argentina para ver trece años seguidos a Di María de titular? Por favor Leo, no lo pongas más”, decía.

Pasman a Ángel Di María

Fue Jorgelina Cardoso , esposa de Angelito, quien tras los dichos de Pasman le dedicó la histórica frase que el propio Diego Maradona le había dicho al periodista: “LTA (la tenés adentro)”.

jorgelina cardoso contra toti pasman.jpg

“Pero no importa, Di María se vuelve a destacar en el Mundial”, finalizó ahora Pasman desde Doha el día después que la Selección se consagrara campeona en Qatar.