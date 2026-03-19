Sorpresa por Ángel Di María: crece la chance de un regreso si amplían la lista del Mundial 2026
El Fideo podría volver a la Selección Argentina si FIFA amplía la lista a 30 jugadores, según reveló el periodista Cholo Sotile.
La posibilidad de que la FIFA amplíe la lista de convocados para el Mundial 2026 comenzó a generar ruido en el mundo de la Selección Argentina. En ese escenario, un nombre fuerte volvió a instalarse: el de Ángel Di María.
El tema tomó relevancia a partir de lo que contó el periodista Marcelo Sotile en el programa F90 de ESPN, donde sorprendió al revelar que podría haber gestiones para tentar al actual futbolista en caso de que se habilite una lista más extensa: “Hay una idea de hablar con él si esto se confirma. Tiene un nivel excepcional y la puerta no está cerrada”, aseguró el "Cholo" al referirse a la situación del campeón del mundo.
Si bien Di María había dado un paso al costado de la Selección Argentina tras la Copa América 2024, su vigencia futbolística mantiene abierta la posibilidad de un regreso en un contexto excepcional. La eventual ampliación de la lista de 26 a 30 jugadores permitiría sumar variantes de experiencia, algo que el cuerpo técnico de Lionel Scaloni podría considerar clave de cara a una competencia de máxima exigencia.
Por ahora no hay confirmaciones oficiales, pero la sola mención de un posible retorno del campeón del mundo genera expectativa entre los hinchas, que lo consideran una pieza fundamental en el ciclo más exitoso reciente de la Albiceleste.
Sorpresa por Ángel Di María: crece la chance de un regreso si amplían la lista del Mundial 2026
Qué dijo Ángel Di María sobre una posible vuelta a la Selección Argentina para el Mundial 2026
Luego de brillar en la victoria de Rosario Central frente a Banfield por el Torneo Apertura, Ángel Di María rompió el silencio. El ídolo del Canalla habló sobre su reciente lesión muscular, su nuevo rol en el equipo y dejó un sugerente mensaje sobre la Selección argentina para jugar el Mundial 2026.
"Sigo en la misma. Como le dije a tu compañero, Scaloni hace zapping en Europa, nosotros estamos tranquilos acá", soltó el Fideo en tono de broma, dejando entrever que el cuerpo técnico nacional se enfoca en las grandes ligas del Viejo Continente, pero sin cerrarle definitivamente la puerta al combinado nacional.
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