Sorpresa por Ángel Di María: crece la chance de un regreso si amplían la lista del Mundial 2026

El tema tomó relevancia a partir de lo que contó el periodista Marcelo Sotile en el programa F90 de ESPN, donde sorprendió al revelar que podría haber gestiones para tentar al actual futbolista en caso de que se habilite una lista más extensa: “Hay una idea de hablar con él si esto se confirma. Tiene un nivel excepcional y la puerta no está cerrada”, aseguró el "Cholo" al referirse a la situación del campeón del mundo.