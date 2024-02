El posteo de Di María sobre los Juegos Olímpicos que ilusiona a la Selección Argentina Sub 23

image.png

QUÉ HABÍA DICHO DI MARÍA SOBRE LA CHANCE DE JUGAR LOS JUEGOS OLÍMPICOS

"Creo que ya está. Me gané el poder decir hasta acá en el momento en el que yo lo decida. La Copa América es lo último. Decidí eso también porque tuve muchos años de sufrimiento con las lesiones y cuando no me salían las cosas".