Con gol de Ángel Di María, Rosario Central goleó en Venezuela y se encamina en la Copa Libertadores 2026

En el torneo local, el equipo dirigido por Jorge Almirón ya aseguró su clasificación a los playoffs del Torneo Apertura, lo que le dio cierto margen para enfocarse en la competencia continental.

En su última presentación, Rosario Central venía de revertir un partido complicado en Río Cuarto, donde estuvo cerca de dejar puntos importantes en el camino. La aparición de Ángel Di María, que ingresó por la lesión de Gaspar Duarte, resultó determinante para cambiar el rumbo del encuentro, junto con los aportes de Julián Fernández y nuevamente Copetti.

Formaciones de Universidad Central vs. Rosario Central, por la Copa Libertadores

Universidad Central: Lautaro Morales; Daniel Carrillo, Alfonso Simarra, Ruben Ramírez, Maicol Ruiz; Daniel De Sousa, Carlos Cermeño, Vicente Rodríguez, Yeiber Murillo; Charlis Ortiz y Camilo Zapata. DT: Daniel Sasso .

Lautaro Morales; Daniel Carrillo, Alfonso Simarra, Ruben Ramírez, Maicol Ruiz; Daniel De Sousa, Carlos Cermeño, Vicente Rodríguez, Yeiber Murillo; Charlis Ortiz y Camilo Zapata. . Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Gimenez o Pol Fernández, Julián Fernandez, Jaminton Campaz; Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.

Universidad Central vs. Rosario Central: otros datos

Hora: 21.00.

21.00. Estadio: Estadio Olímpico de la UCV (Caracas, Venezuela).

Estadio Olímpico de la UCV (Caracas, Venezuela). Árbitro: José Burgos (URU).

José Burgos (URU). VAR: Christian Ferreyra (URU).

Christian Ferreyra (URU). TV: Fox Sports.