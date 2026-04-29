Con gol de Ángel Di María, Rosario Central goleó en Venezuela y se encamina en la Copa Libertadores 2026
El equipo de Jorge Almirón logró un triunfo clave ante Universidad Central para acomodarse en su grupo de la Copa Libertadores.
Rosario Central tenía este martes una parada compleja en Venezuela en su visita a Universidad Central en el Estadio Olímpico de la UCV, por la tercera fecha del Grupo H de la Copa Libertadores 2026, pero lo resolvió con contundencia para traerse un claro triunfo 3-0.
El conjunto rosarino logró dar un paso importante en la tabla con los tantos de Ignacio Ovando, en el cierre de la primera mitad; y de Ángel Di María y Enzo Copetti, en el complemento.
El "Canalla" llegaba a este compromiso con buenas sensaciones en el plano internacional. En su debut empató sin goles frente a Independiente del Valle, mientras que en la segunda fecha consiguió una valiosa victoria en Paraguay ante Libertad por 1-0, gracias a un tanto agónico de Copetti.
Con este resultado, el conjunto rosarino quedó puntero, con 7 unidades, junto a Independiente del Valle.
En el torneo local, el equipo dirigido por Jorge Almirón ya aseguró su clasificación a los playoffs del Torneo Apertura, lo que le dio cierto margen para enfocarse en la competencia continental.
En su última presentación, Rosario Central venía de revertir un partido complicado en Río Cuarto, donde estuvo cerca de dejar puntos importantes en el camino. La aparición de Ángel Di María, que ingresó por la lesión de Gaspar Duarte, resultó determinante para cambiar el rumbo del encuentro, junto con los aportes de Julián Fernández y nuevamente Copetti.
Formaciones de Universidad Central vs. Rosario Central, por la Copa Libertadores
- Universidad Central: Lautaro Morales; Daniel Carrillo, Alfonso Simarra, Ruben Ramírez, Maicol Ruiz; Daniel De Sousa, Carlos Cermeño, Vicente Rodríguez, Yeiber Murillo; Charlis Ortiz y Camilo Zapata. DT: Daniel Sasso.
- Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Gimenez o Pol Fernández, Julián Fernandez, Jaminton Campaz; Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.
Universidad Central vs. Rosario Central: otros datos
- Hora: 21.00.
- Estadio: Estadio Olímpico de la UCV (Caracas, Venezuela).
- Árbitro: José Burgos (URU).
- VAR: Christian Ferreyra (URU).
- TV: Fox Sports.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario