El tremendo gesto de Ángel Di María con Leandro Paredes en el triunfo ante Péru

La historia no terminó del todo feliz ya que el volante falló su ejecución. Igualmente, Argentina no tuvo sobresaltos y sobre el final del partido se puso 2 a 0 y selló de esta manera su clasificación a los cuartos de final de la competencia que lo tiene cómo uno de los grandes candidatos junto a Brasil y Uruguay.

Embed EL HERMOSO GESTO DEL FIDEO CON PAREDES pic.twitter.com/v7ZPI3h7tJ — TyC Sports (@TyCSports) June 30, 2024

Qué dijo Leandro Paredes sobre el penal que erró ante Perú

"Duele errar porque siempre dije que en la Selección no iba a cambiar hasta que erré. Hoy cambié y erré. Se lo pedí a Ángel, hoy lo jodía un poco que si había un penal me lo dejara. No pude convertir, pero por suerte no influyó en el resultado", expresó el volante una vez finalizado el encuentro que le dio fin a la fase de grupos de la competencia.

Los posibles rivales de la Selección Argentina en cuartos de final de la Copa América 2024

La Selección Argentina se enfrentará este jueves 4 de julio en Texas con el 2do del Grupo B, que hasta el momento es Ecuador. El equipo de Lionel Scaloni tiene tres posibles rivales para cuartos de final.

Ecuador o México, los más probables: juegan entre sí, y el que pierda quedará eliminado, mientras que el que gane seguramente termine segundo, salvo que Venezuela pierda con el ya eliminado Jamaica. Si empatan Ecuador y México, Argentina se enfrentará contra Ecuador.

Venezuela: puede ser rival de Argentina si pierde, y gana Ecuador; o si pierde, y gana México por 3 goles de diferencia.