Fuerte cruce de Di María y su mujer con hinchas de Juventus

Todo comenzó cuando el Fideo publicó una imagen junto a su esposa, Jorgelina Cardoso, y sus dos hijas, con un tierno mensaje: “Gracias por estar siempre a mi lado, por seguirme a cada destino, por ‘bancarme’ cuando nadie lo hacía, por demostrarme ese amor de familia que es lo más lindo y importante qué hay en esta vida. Las amo con mi vida”.

El posteo de Di María que inició el cruce con hinchas de Juventus

Pero entre los comentarios, un usuario que se hace llamar Cristian Labonia atacó ferozmente a Di María. “Vete de Turín, mierda. Tú, Paredes y todos esos mercenarios que no saben lo que significa tener la camiseta de la Juve puesta. Quítense de en medio, cojones”.

Ante el fuerte mensaje, el Fideo decidió recoger el guante y redoblar la apuesta: “El que no merece tener la camiseta de la Juve puesta sos vos. Porque al equipo y a los jugadores se los banca cien por cien hasta el final. Esto que estás haciendo es demostrar que solo estás con Juventus en las buenas y no en las malas. Te mando un saludo grande. Yo hasta el final. No como vos”.

En este sentido, la madre de sus hijas puntualizó en otro comentario dentro de la publicación que derivó en un cuestionamiento a las decisiones técnicas impulsadas por el técnico, Massimiliano Allegri: “Él no es el que prepara al equipo, no es el entrenador, no es el que prefiere quedarse atrás. Cállate. ¿Eres tonto o te pagan?”.

La respuesta de la esposa de Di María a los hinchas de Juventus

La situación se tornó tensa y las respuestas fueron fuertes, descubriendo un ambiente complicado en las redes sociales entre Di María, su esposa y algunos seguidores del club que siguieron atacando.