La revelación de Ángel Di María sobre su gol a Francia: qué dijo en el festejo

En diálogo con Dalma Maradona para la serie “La hija de Dios”, Di María volvió a mirar ese gol y dio un detalle inédito de su festejo, ya que se puede apreciar como en un momento se da un beso en las manos mirando al cielo y suelta un “¡Gracias, Diego!”, que pasó desapercibido para todo el mundo, hasta ahora.

Al respecto, angelito expresó: “Miré el video, lo mandé al grupo de mi familia y todos me decían que sí lo dije. Y sí, lo dije. Fue algo que me salió de adentro. Me hubiese encantado que él esté ahí, por lo que representa para el país, para el mundo. En la Copa América sí le pedía, sí lo tenía presente".

Y agregó: "Antes de la final contra Brasil le pedí que me ayude, que tantas finales que había perdido, tantas lesiones... Eso me ayudó en ese momento. En la Finalissima también le pedí antes de salir a la cancha. Y en la final, creo que hice el gol y no sé, creo que fue el instinto de decirlo sin pensarlo y lo dije”, afirmó.